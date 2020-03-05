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Koronavirüsü hayvana da bulaştı

Hong Kong’da yetkililer bir köpekte insandan hayvana koronavirüs bulaşma vakası olduğunu doğruladı.
Koronavirüsü hayvana da bulaştı

Sputnik’te yer alan habere göre, korona virüsü teşhisi konan bir hastanın köpeğine de yapılan testlerde ilk olarak virüs izine rastlanmıştı.

Ancak herhangi bir hastalık belirtisi olmayan ve karantina altında tutulan köpeğe bugün yapılan testlerin sonucunu pozitif çıktı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Hong Kong hükümetinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Tarım, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü (AFCD) 4 Mart’ta köpeğin Covid-19 testlerinin hafif-pozitif olduğunu, bunun da az miktarda enfekte olduğu anlamına geldiğini söyledi.

* Hong Kong Üniversitesi ve Hong Kong City Üniversitesi uzmanları, test sonuçlarının köpeğin az miktarda virüsle enfekte olduğunu gösterdiğini ve bunun da büyük olasılıkla virüsün insandan hayvana bulaşması durumu olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Açıklamada, karantina altında tutulan köpeğin şu anda Covid-19 ile ilgili herhangi bir semptomatik belirti olmadığı ifade edildi.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE UYARI

Evcil hayvan sahiplerine, hayvanlara dokunduktan sonra ellerini mutlaka yıkamaları, onları öpmemeleri ve evlerini temiz tutmaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, evcil hayvanların Covid-19 enfeksiyonunun kaynağı olabileceğine dair herhangi bir kanıt olmadığını kaydedildi.

Hong Kong medyası köpeğin sahibinin 60 yaşındaki Yvonne Chow Hau Yee isimli bir iş kadını olduğu bilgisini paylaştı.

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