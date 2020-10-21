Koronavirüsü hiçe sayıp, eğlence yapan 25 kişiye 80 bin TL ceza

MERSİN'de bir eğlence mekanında, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlence düzenleyen 25 kişiye 79 bin 500 TL ceza kesildi, iş yeri mühürlendi.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde bulunan Yeraltı Bar isimli iş yerinin pandemi kurallarına uymadığı ve kapalı olması gerekirken gece saat 01.00'den sonra açıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Pandemi kurallarını ihlal eden eğlence mekanına koç başları ile kepenkleri kırarak giren ekipler, 25 kişinin masalarda eğlendiği, sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı, maske kullanılmadığı, nargile ve tütün mamullerinin kullanıldığının tespit etti. Ekipler içeride bulunanlara 79 bin 500 TL para cezası uyguladı.

Öte yandan daha önceki tarihlerde aynı işyerinde yapılan kontrollerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 tabanca mermisi bulunduğu belirtildi.