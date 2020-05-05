Koronavirüsü insanlara ikinci kez bulaşır mı?

İyileşen koronavirüs hastalarına (corona virüsü) virüsün ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Güney Kore bu yöndeki araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Güney Kore'de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci kez bulaştığıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu.

Araştırmacılar insanların iki kez Kovid-19’a yakalanmasının imkansız olduğunu duyurarak, iyileşen bazı hastalara Kovid-19’un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını bildirdi.

TESTLER YANLIŞLIKLA POZİTİF ÇIKTI

Güney Kore’de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacılar ülkede ikinci kez koronavirüse yakalandığı sanılan 277 kişiye aslında virüsün yeniden bulaşmadığını kaydetti. Sky News’in haberine göre bilim insanları bu kişilerin testlerinin yanlışlıkla pozitif çıktığını söyledi.

VÜCUTTAKİ ÖLMÜŞ VİRÜS PARÇACIKLARINDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR

Tamamen iyileşen bu kişilerde yapılan test sonucunun yeniden pozitif çıkmalarının sebebinin, vücuttaki ölmüş virüslerin parçacıklarından kaynaklanmış olmasının üzerinde duruluyor. Araştırmacılara göre ikinci testler, virüsün canlı ya da ölü olup olmadığınını ayırt edemiyor ve bu yüzden yanlış sonuçlara yol açmış olabilir.

GÜNEY KORE'DE 252 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güney Kore’de vaka sayısı 10 bin 800’ü aşarken 252 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore’de koronavirüs kaynaklı ölüm oranı Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı ortalamaların oldukça altında seyrediyor.