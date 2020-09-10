Koronavirüsü yayan düğün derneklerde 'mahalle baskısı' etkisi

ANKARA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şervan Gökhan, Covid-19 vakalarının artmasında etkili olan düğünlerde 'mahalle baskısı'na dikkat çekti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan, Covid-19 vakalarının artmasında 'mahalle baskı'nın önemli etkisi olduğunu söyledi. Gökhan, vaka artışının kültürel hadise olarak görülebileceğini, düğün, sünnet, asker uğurlama gibi etkinliklerin birçoğunun 'mahalle baskısı' etkisiyle yapıldığını belirtti. Prof. Dr. Gökhan, Türk toplumunda davete gitmemenin ayıp olacağı düşüncesinin hakim olduğunu belirterek, "Düğün dernek, sünnet gibi toplantılar bir mahalle baskısına yol açabiliyor. Toplumsal birtakım özelliklerimiz var; 'Birinin düğününe ya da davetine gitmemek ayıp olur', 'Düğün yapmazsak insanlar bize ne der' gibisinden serzenişler olabilir. 'Mahalle baskısı' nedeniyle yapılan bu etkinlikler vakaların artmasında etkili oluyor" diye konuştu.

'DÜĞÜN EVİNİZ YAS EVİNE DÖNÜŞMESİN'

Prof. Dr. Gökhan, fiziksel mesafe ve maske kurallarına toplum çok iyi uymadığı için ciddi sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Düğün eviniz yas evine dönüşmesin. Düşünsenize düğüne sevdikleriniz, tanıdıklarınız, dostlarınız geliyor. Ve bir süre sonra orada pozitif vakalar meydana geliyor. Düğün yapıyorsunuz; ama ömür boyunca düğününüzde insanların hastalandığını ya da hayatlarını kaybettiği gibi bir durum yaşıyorsunuz. Böyle bir psikolojiye giriyorsunuz. Düğünlerin yas evine dönmemesi için ya bunları ertelemeniz gerekiyor ya da bu süreci bir nikah töreniyle geçirmek gerekiyor. 'Mahalle baskısı'nın önüne geçebilmek çok kolay değil; ama birtakım idari önlemlerle önüne geçilebilir. Buna da yine toplumun önde gelenlerinin tören yapacakları duyurarak, bunları iptal etmelerini söyleyerek örnek olabilir" dedi.

'HERKES BİRBİRİNİN BEKÇİSİ OLMALI'

Prof. Dr. Gökhan, sadece yasaklar konularak değil insanların davranışlarını değiştirmek için mesajların doğru verilmesi gerektiğini bildirerek, "Kişilerin davranış kalıplarını değiştirmek bugünden yarına olacak şey değil. Mesajları topluma verirken tabana da yaymamız gerekiyor. Her bir gruba yönelik ayrı mesajların verilmesi gerekiyor. Yasaklara rağmen askere uğurlama törenleri de insanlarımızın ciddi ritüeli. Bunu şu an yapmamamız gerekir. Askeri uğurlama törenlerini yine gizli yaptıklarını görebiliyoruz. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da kanaat önderleri halkın önemsediği bireyler. Ege'de, Marmara'da farklı mesajlar, Karadeniz'de farklı mesajlar verebilirsiniz. Herkes birbirinin bekçisi olmalı. Bu şekilde bu işin üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.