  • BIST 98.452
  • Altın 392,003
  • Dolar 7,1143
  • Euro 7,7082
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 13 °C
»

Koronavirüsü yenen doktor: 'Beni resmen çukurdan çıkardınız'

Samsun'da koronavirüsü yenerek meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edilen aile hekimi Mehmet Bür (51), “Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız” dedi.
Koronavirüsü yenen doktor: 'Beni resmen çukurdan çıkardınız'

Amasya’nın Merzifon ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Bür, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta Merzifon Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Bür’ün durumu ağırlaşınca Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı yaşayan Bür, hemen yoğun bakıma alındı. Yüksek akımlı oksijen tedavisi, immün plazma ve ilaç tedavisi uygulanan Bür, 2 haftanın ardından sağlığına kavuştu. Yeni test sonuçları, negatif çıkan Mehmet Bür, sağlık kontrollerinin ardından, hastaneden meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bür, “Aslında diyecek çok bir şey yok. Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız. Herkesin emeğine sağlık” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yönetmen Özer Kızıltan son yolculuğuna uğurlandı08 Mayıs 2020 Cuma 09:39
  • Pazar yerlerinde bazı ürünlerin satışı ile ilgili kısıtlamalar kalkıyor08 Mayıs 2020 Cuma 09:37
  • ÖNDER'den Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek08 Mayıs 2020 Cuma 09:32
  • İran'da berberler ve kuaförler açıldı07 Mayıs 2020 Perşembe 23:44
  • Yüksekova-Van karayolu 6 gün sonra açıldı07 Mayıs 2020 Perşembe 23:42
  • Sivas'ta etçil 'sarıkız' örümceği görüntülendi07 Mayıs 2020 Perşembe 15:11
  • 'Süper Ay', yarın son kez görülebilecek07 Mayıs 2020 Perşembe 13:34
  • Rengarenk çiçekler görsel şölen sunuyor07 Mayıs 2020 Perşembe 13:34
  • Polis intihar eden kadını kurtardı07 Mayıs 2020 Perşembe 13:33
  • Ovacık'ın ilkbahar güzelliği Munzur Dağları'nın zirvesinden görüntülendi07 Mayıs 2020 Perşembe 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti