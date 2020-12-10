Koronavirüsü yenen Özhaseki: Koronavirüsün hafife alınmaması gerek

KAYSERİ’de koronavirüsü yenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, evlerinde saksıda mandalina yetiştiren Ekrem- Zeynep Deveci çiftini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 19 Kasım’da koronavirüse yakalandı. Önce evinde ardından da Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Özhaseki, hastalığı yendi. Dün evindeki karantina süresi sona eren Özhaseki, bugün saksıda mandalina yetiştiren Ekrem- Zeynep Deveci çiftinin davetini kabul etti. Çifti evlerinde ziyaret eden Özhaseki, yetişen mandalinaları tattı. Ardından koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Özhaseki, “Bir yöneticinin en büyük mutluluğu, emek verdiği yerde insanların kendisini sevdiğini görmek. İnsanların ilgi duyduğunu görmek, dualarında olmak. Bunu birkaç günlük hastane sürecinde de gördüm. Allah razı olsun, binlerce insanın duası vardı. Güzel dilekleri vardı, temennileri vardı. Bunlardan dolayı da gerçekten yıllarca emek verdiğim Kayseri'mize, bu güzel şehrin insanlarına hele ki emek vermişim, hele ki bütün gençliğim, neredeyse bütün ömrüm hizmetle geçti diye, şükrettim, dualar ettim. Tabi bu hastalık süreci zor bir süreç, kolay değil. Tüm dünya hastalığı yeni tanımaya çalışıyor. Bilim adamlarımız, doktorlarımız, sağlıkçılar bu işi daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Sonra da ellerinden ne gelirse yapıyorlar” diye konuştu.

‘ÇOK ŞÜKÜR HASTALIĞI AĞIR ATLATANLARDAN DEĞİLDİM’

Hastalığın hafife alınmaması gerektiğini belirten Özhaseki, “Bana bir şey olmaz gibi geziyorsunuz, dirisiniz, sağlamsınız ama bir gün bakıyorsunuz ki boğaz yanmaya başlıyor, ağrılar, öksürük başlıyor, o zaman telaşa kapılıp koşuyorsunuz. ‘Pozitifsiniz’ diyorlar. Sonra kendine has semptomları var, onlar sırayla başlıyor. Sırt ağrıları, baş ağrıları, öksürük. Çok şükür hastalığı ben ağır şekilde atlatanlardan değildim ama bunu çok ağır atlatanlar var. Şimdi neredeyse Kayseri'de 150- 200 kadar yoğun bakımda, bir kısmı entübe olan vatandaşımız var. Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil. Entübe olanlar zaten dayanamadığı için o acıya, boğazdan hortum ciğere kadar sallanıyor. Aklı başına geldiğinde onları çekip atmak istiyor, bundan dolayı da uyutuyorlar. Hiçbir şeyden haberi yok vaziyette, doktorlar ciğerlerini beslemeye devam ediyor. Bunlar peki hasta insanlar mı, yaşlı insanlar mı, tansiyonu veya şekeri olup da ya da nefes darlığı olup da böyle bir sıkıntısı olan insanlar mı? Hayır. Hiç alakası yok. Çok sağlam, sağlıklı insanlar. İşin garip tarafı kimde, nasıl bir hasar bırakacağını kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.

‘MASKESİZ HİÇBİR YERE ÇIKMADIM’

Koronavirüs salgını sürecinde kurallara uyduğunu söyleyen Özhaseki, "Ben maskeye çok uydum, riayet ettim, maskesiz hiçbir yere de çıkmadım. Çalışmalarımı da öyle yaptım ama aile içerisindeki bir yemekte oldu. Hep de zaten ailede bir şey olmaz deriz ya ama işin garip tarafı aile birbirine bulaştırıyor. Böyle bir süreci de yaşadık. Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Allah devletimize zeval vermesin. O doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, bütün sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun, orada bütün hastalarımıza gözleri gibi bakıyorlar” diye konuştu.