"Koronavirüs'ün birdenbire yok olacağını düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin "Bir noktada Koronavirüsün birdenbire yok olacağını düşünüyorum, umuyorum" dedi.

Fox Business televizyonuna verdiği söyleşide Koronavirüs'ün birdenbire yok olacağını düşündüğünü söyleyen Trump, "Koronavirüs konusunda çok iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Bir noktada Koronavirüsün birdenbire yok olacağını düşünüyorum, umuyorum" ifadesini kullandı.

Her gün ortaya çıkan yeni Koronavirüs vakalarının sayısını azaltmayı başaran çoğu ülkenin aksine ABD’de Koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor.

Salgının başında Nisan ayında zirve yapan günlük yeni vaka sayısı, sonrasında alınan önlemlerle 15 Haziran’a kadar azalış trendindeydi.

Fakat o tarihten sonra vaka sayıları iki hafta içinde iki katını aştı, 25 ve 26 Haziran’da iki gün üst üste tüm zamanların rekorunu kırdı. 30 Haziran’da açıklanan 46 binin üzerindeki günlük yeni vaka da bu alandaki en yüksek ikinci sayı oldu.

Bazı ABD eyaletleri, yetersiz önlem almak veya önlemleri erken kaldırmakla eleştiriliyor. Bazı eyaletler de son dönemde kaldırılan bazı önlemleri, vakalardaki artış nedeniyle geri getiriyor.