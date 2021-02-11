  • BIST 1.546
  • Altın 412,164
  • Dolar 7,0240
  • Euro 8,5253
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Koronavirüsün Güney Afrika’daki varyantı Kaliforniya’da da görüldü

Güney Afrika’da ortaya çıkan koronavirüse (Covid-19) ait varyantın, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki 4 kişide görüldüğü açıklandı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, bu varyantın Kaliforniya’da ilk kez görüldüğünü belirtti.
Koronavirüsün Güney Afrika’daki varyantı Kaliforniya’da da görüldü

ABD’nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Güney Afrika varyantı olarak bilinen koronavirüse ait varyantın eyaletteki 4 kişide tespit edildiğini duyurdu. Newsom, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Birkaç saat önce Güney Afrika varyantına sahip vakalar ortaya çıktı. Stanford’da iki, Alameda County ve Santa Clara County’de birer vaka tespit edildi. Dolayısıyla, Güney Afrika varyantları olarak belirlediğimiz iki varyant şu anda ilk defa Kaliforniya eyaletinde tespit edildi” dedi.

İNGİLTERE VARYANTINDAN 159 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Newsom, Güney Afrika varyantının yanı sıra, İngiltere’de ortaya çıkan varyant tespit edilen 159 vaka olduğunu açıkladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantlarının, henüz bilimsel olarak daha ölümcül olduğu ifade edilmiyor ancak virüsün ilk ortaya çıktığı varyanttan daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meksika, Çin ilaç şirketi CanSino'nun geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı11 Şubat 2021 Perşembe 09:27
  • Japonya'da aşılama hedefi, Pfizer'dan son dozu çekemeyen şırınga yokluğu sebebiyle tutmayabilir11 Şubat 2021 Perşembe 09:26
  • Hollanda'da koronavirüs tedavisine son verilmek istenen vatandaş ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi11 Şubat 2021 Perşembe 09:16
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar11 Şubat 2021 Perşembe 09:01
  • Yerli koronavirüs aşısının Faz- 2 çalışmalarında ilk doz, gönüllüye uygulandı10 Şubat 2021 Çarşamba 21:32
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler artmaya devam ediyor10 Şubat 2021 Çarşamba 09:21
  • Fransa'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 80 bini geçti10 Şubat 2021 Çarşamba 09:21
  • Peru'da ilk koronavirüs aşısı bir doktora yapıldı10 Şubat 2021 Çarşamba 09:18
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar10 Şubat 2021 Çarşamba 09:01
  • Prof. Dr. Tükek: Yeni mutasyonlar alarm veriyor, aynı evdeki hastalar bile ayrı odalarda kalmalı09 Şubat 2021 Salı 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti