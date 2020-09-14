Koronavirüsün şakası yok

Koronavirüse karşı ailesiyle birlikte verdiği zorlu mücadeleyi anlatan Aydın Halil, “Ailecek virüse yakalandık. Kimse kimseye yardım edemiyor. Elimiz kolunuz bağlanıyor. Virüsün şakası yok. Kendi küçük; ama tahribatı büyük” dedi.

Kovid-19 teşhisi konulan 38 yaşındaki Aydın Halil, salgına karşı ailesiyle birlikte verdiği zorlu mücadeleyi anlattı. Çankaya’da yaşayan Halil yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, aşırı terleme şikâyeti sonrası koronavirüs testi yaptırdığını söyledi.

“HASTALIK, HALSİZLİKLE KENDİSİNİ GÖSTERDİ”

Aydın Halil, testin pozitif çıkmasının ardından ailesiyle birlikte yaşadığı kabus dolu günlerle ve hastalık süreciyle ilgili bilgiler vererek şunları anlattı: “İşyerimden eve geldim ve birden halsizleştim. Üzerimde bir kırgınlık vardı. İlk başta soğuk algınlığından şüphelendim. Eczaneden aldığım ilaçlarla geçeceğini zannettim. Hastalık geçmeyip biraz daha ilerleyince Cebeci’deki bir hastanenin Acil’ine gittim. Kovid-19’dan şüphelenerek beni bir pandemi hastanesine yönlendirdiler”

“PARMAĞIMI KIPIRDATACAK TAKATİM KALMADI”

“Gittim orada test verdim. Hastaneye ulaştığımda kendimi yatağa zor attım. Çünkü çok kötüleşmiştim. Her tarafım ağrıyordu. Saçımın telinden ayak parmağıma kadar ağrıdığını hissettim. Parmağımı kıpırdatacak takatim kalmamıştı. Bütün gücüm bitmiş gibiydi. Çok korktum. O anlarda çok endişelendim. Test olunca evime gittim ve sonucumun çıkmasını bekledim. Bir Çarşamba günü test yaptırmıştım sonuçları cumartesi günü çıktı. O süre zarfında çok zorlu günler geçirdim. Testin sonucu belli olmadığı için yan etki yapmaması amacıyla ilaç da vermediler”

“EŞİM VE ÇOCUĞUMA DA BULAŞTI”

“Evde kendimi izole ettim. Evde iken nefes daralmalarım başladı. Sonra ateşim çıktı. Hastalığım iştahsızlık ve mide bulantısı ile devam etti. Bir şey yiyemedim, içemedim. Durumum çok kötüleşti. Testin sonucu pozitif çıkınca sağlık görevlileri ilaç getirdi. İlaçlar da şeker hastalarının şekerini tetikliyor. Bende pozitif çıkınca evime gelerek eşim ve iki çocuğuma da test yaptılar. Eşim ve 9 yaşındaki çocuğumun testi de pozitif çıktı. Bu haberi duyunca yıkıldım. Çünkü elim kolum bağlıydı. Kimse birbirine yardım edemedi. Psikolojik olarak bir kez daha yıkılmıştım. Tek tesellimiz küçük çocuğumuzun negatif çıkmasıydı.”

PSİKOLOJİK OLARAK DA ETKİLEDİ

“Eşimde de şiddetli ağrılar ve öksürük başladı. 10 gün kadar öksürük ve mide bulantısı ile devam etti. Eşim 10 günün sonunda iyileşmeye başladı. Ben eşimin durumunu görünce psikolojik olarak daha da kötü bir duruma düştüm. Aile reisi olarak elimden bir şey gelmemesi beni kahrediyordu. Kendimi çok çaresiz hissettim. Eşim de benim durumuma çok üzülüyordu ama o da bir şey yapamıyordu. İnanın insanı bu çaresizlik mahvediyor ve kahrediyor. O anlarda virüsün şakası olmadığını öğreniyorsunuz.”

“EVDE KALMAK MI YOĞUN BAKIMDA KALMAK MI?”

İzolasyon ve zorlu tedavi süreçlerinin ardından iyileştiklerini anlatan Halil, vatandaşlara şu hayati önerilerde bulundu: “Bu hastalığı yaşamayan bilemez. Korkunç bir hastalık, başka bir şeye benzemiyor. Onun için virüsü insanlara bulaştırmamak için izolasyon sürecine mutlaka riayet edilmeli. Maske, mesafe ve hijyene mutlaka uyulmalı. Bunun şakası yok. Bu günlerde evden canınız sıkılsa da ayrılmayın, yoğun bakımdan ev daha iyidir. Virüsün aşırı bir bulaşma hızı var. Kendi küçük; ama tahribatı büyük.”

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-