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"Koronavirüsün sıcak havada bulaşma hızı düşüyor"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Harvard ve MIT'de yapılan çalışmalarda 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında koronavirüsün (Corona virüs) bulaşma oranının azaldığının tespit edildiğini duyurdu.
"Koronavirüsün sıcak havada bulaşma hızı düşüyor"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Harvard ve MIT'de yapılan çalışmalarda 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma oranının azaldığının tespit edildiğini duyurdu. 

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor." 

ANTALYA'DA 91 YILIN SICAKLIK REKORU

Antalya'da 1929'dan bu yana ilk defa Mayıs ayında hava sıcaklığı 38,8 derece ölçüldü. Meteoroloji Şube Müdürü Murat Güler 'Kentte 91 yıllık rekor kırıldı' dedi. Öğleden sonra ikinci bir açıklama daha yapan Güler 'Rekoru bugün saat 11.19 itibarıyla 38,8 derece ile kırmıştık. O dakikadan itibaren sıcaklık düzenli bir şekilde arttı. Hava sıcaklığı en yüksek 42,7 dereceye ulaştı' diye konuştu.

MİKDAT KADIOĞLU'NDAN SICAK HAVA UYARISI

Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'ye mayıs ayında temmuz sıcağı yaşatıyor. Meteoroloji, iklim değişimi ve afet ve acil durum uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında pazar 11.00-18.00 arasında dışarı çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşları büyük bir tehlike beklediği uyarısında bulundu. Kadıoğlu, "Yaşlıların 16.00'dan önce dışarı çıkmamaları gerekiyor. 'Gün doğumundan gün batımına kadar ne zaman istiyorlarsa çıksınlar' demek daha doğru. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 derece üstünde olursa, üç-dört gün sürerse bu bir afettir. 2003'te Fransa'da 35 bin kişi öldü" dedi.

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