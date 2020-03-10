"Koronavirüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Koca toplantıda, "Yeni tip koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu anda tespit edilmiş koronavirüs vakası yok ancak her an çıkabilir" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 4 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Ankara'daki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Yeni tip koronavirüs salgınının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu anda tespit edilmiş koronavirüs vakası yok ancak her an çıkabilir" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bilim Kurulu genişletilerek 26 kişiden oluşan, kimin nerede olduğuna bakmaksızın, sadece Bakanlık bünyesindeki akademisyenler değil, yetkin olduğunu bildiğimiz kişilerden oluşan bir bilim kurulu oluşturuldu. Nasıl mücadele edilmesi gerektiğine birlikte yol alarak karar verilebileceğine inanıyoruz.

"REHBER OLUŞTURULDU"

Bilim Kurulu hızla bir rehber hazırladı. Rehber 15 Ocak'ta hazırlandı. 31 Aralık ilk vakaydı. Burada her gün güncellenen bilgiler, vaka tanımı, vaka yönetimi, kontrolün nasıl olması gerektiği, hastanın şüpheli olma durumu bütün sağlık kuruluşları ve hekimlere standart oluşturulan rehber oluşturuldu.

Havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. Giderek bütün illerde bu uygulamaya geçilmiş oldu. Termal kamera ne kadar gösterebilir diyebilirsiniz ama bilimin geldiği noktada termal kamera böyle bir durumda yapılması gereken ilk eylemlerden biridir. Bizim başladığımız dönemde birçok ülke bunu uygulamaya başlamamıştı.

"ERKEN DÖNEMDE HIZLA SINIRLARI KAPATTIK"

Biz 5 Şubat'ta Çin'le tüm uçuşlarımızı durdurduk. O dönemde Çin'le uçuşlarını durduran ülke hiç yok gibiydi. Devamında İran'da bu enfeksiyonun giderek arttığı görüldü, İran'da bu salgının artışı da Kum ve Meşet kentinde başladı. Başlamasının sebebi de bildiğimiz Çin'den gelen öğrencilerdi. O dönemde de yapılması gereken o bölgeyi karantina almaktı. Yapılmadı. O dönemde bizzat kendim de görüşerek erken dönemde bu önlemin alınması gerektiğini ısrarla söyledim. Önlem alınmayacaksa sınırları kapatıyoruz dedim. Devamında da biz erken dönemde hızla sınırları kapattık. İran geç bildirmiş oldu. Biz 23 Şubat'ta tüm sınırları kapatmış olduk. Bu süreçte gördük ki kara yoluyla giriş yapanların sayısı 3 bin 500'ü geçiyordu. İran'la çok yoğun bir trafiğimizin olduğunu gördük. O dönemde bu katı kurallar uygulanmamış olsaydı gelecek insan sayısı 20 binden aşağı olmazdı. Bu 20 bin kişinin ne kadarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini artık siz tahmin edin.

İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya'da olma sebebi de gemide 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişilerin karantinaya alınmadan eve gönderilmiş olması. 30 kişi bütün Avrupa'yı etkiledi."

"TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ziyaretinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı Tiran'dan Washington'a gittiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Kovid-19 tanısı konduğu haberlerinin yayıldığını belirterek

"Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir" ifadelerini kullandı.