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Koronavirüsün yeni belirtisi

Doktorlar, yeni bir koronavirüs semptomundan şüpheleniyor. İspanya, Fransa ve İtalya’da birçok vakada, ayaklarda morluk ve yaralar görüldü. Uzmanlar, bu gibi belirtilerin başka hastalıklar sanılması ve göz ardı edilmesi konusunda endişeli.
Koronavirüsün yeni belirtisi

İspanya’daki doktorlar, ayaklardaki morarma ve çeşitli lezyonların koronavirüs belirtisi olabileceğinden şüpheleniyor.

Ayaklarında morluk ve suçiçeği benzeri yaralar olan hastaların test sonuçlarının pozitif çıktığı gözlemlendi. Uzmanlar, bu yeni semptomun öncelikle çocuklarda ve gençlerde görüldüğü uyarısında bulundu.

Daily Maily’de yer alan habere göre, bir İtalyan hastanesinde ise her beş hastadan birinde virüsün potansiyel olarak neden olduğu cilt belirtileri görüldü.

YENİ SEMPTOMLAR

Koronavirüsün bilinen semptomları öksürük ve ateşti. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar ishal, deride yaralar, tat ve koku kaybı gibi çok yaygın olmayan semptomlar olduğunu ortaya koydu.

İspanya’da Ayak Hastalıkları Uzmanları Genel Kurulu bu yeni bulguyu açıklayan bir bildiri yayımladı. Bildiride yeni semptom, minik kan damlalarının iltihabından kaynaklanan suçiçeği veya kızamığa benzeyen mor lezyonlar olarak tanımlandı.

Yaralar, yetişkinlerde de görülse de daha çok çocuklarda ve gençlerde gözlemlendi. Aynı zamanda yaraların bir iz bırakmadan iyileştiği de tespit edildi.

Uzmanlar, bu tür lekeler tespit edildiğinde özellikle çocukların karantinaya alınmasını önerdi.

BU SEMPTOMLARI GÖSTEREN İLK VAKA

Uluslararası Ayak Hastalıkları Uzmanları Federasyonu, güney İtalya’da 13 yaşındaki bir çocukta semptomun ilk vakalarından biri olduğunu bildirdi. Doktorlar mor, yuvarlak lezyonların örümcek ısırığı olabileceğini söyleyip 8 Mart’ta ilaçla çocuğu gönderdiler.

Ancak hasta iki gün sonra ateş, kas ağrısı, baş ağrısı ve ayaklarda yoğun kaşıntıyla geri geldi. Bununla birlikte, İtalya'da Kovid-19'un ciddi şekilde patlak vermesi nedeniyle ekip, çocuğu test edemediklerini ve takip edemediklerini itiraf etti.

Kuzey İtalya’da bir hastanede, 88 hastayla yapılan çalışmada cilt şikayetlerinde yüzde 20 artış olduğu kaydedildi. Çalışma raporunun yazarı Doktor Sebestiano Recalcati, bu cilt belirtilerinin yaygın viral enfeksiyonlar sırasında meydana gelen deri tutulumuna benzediğini söyledi.

Tayland’daki doktorlar ise potansiyel olarak koronavirüsün neden olduğu cilt sorunlarının yanlış bir şekilde başka bir şey olarak teşhis edilebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdiler.

Çin’de yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 geçiren birçok insan baş ağrısı ve baş dönmesi de yaşıyor.

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