Koronavirüsün yeni mutasyonu 23 ülkeye yayıldı

Yeni tip koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke Ada ile bağlantısını keserek, uçuşları askıya aldı.
MUTASYONUN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER
Ancak mutasyona uğramış Kovid-19 virüsünün yayılması durdurulabilmiş değil. Yeni varyant şu ana kadar 22 ülkeye yayıldı: "Pakistan, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya, İzlanda, Belçika, Güney Kore, Singapur, Japonya, Avustralya, Kanada, İsrail, Lübnan, Portekiz ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong..."
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