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Koronavirüsün yeni mutasyonu 23 ülkeye yayıldı

İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 şu ana kadar 23 ülkeye yayıldı. Virüsün daha hızlı yayılan bu yeni varyantı Türkiye'de görülmedi.
Koronavirüsün yeni mutasyonu 23 ülkeye yayıldı

Yeni tip koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğraması sonrası çoğu ülke Ada ile bağlantısını keserek, uçuşları askıya aldı.

MUTASYONUN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

Ancak mutasyona uğramış Kovid-19 virüsünün yayılması durdurulabilmiş değil. Yeni varyant şu ana kadar 22 ülkeye yayıldı: "Pakistan, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç, Finlandiya, İrlanda, Almanya, İzlanda, Belçika, Güney Kore, Singapur, Japonya, Avustralya, Kanada, İsrail, Lübnan, Portekiz ve Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong..."

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