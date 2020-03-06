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Koronaya bir tedbir daha

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, ülke sınırlarımıza kadar dayanan ölümcül korona virüs başta olmak üzere halk sağlığını tehdit eden tüm bulaşıcı hastalıklara karşı 7/24 hizmet verecek 'Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtı.
Koronaya bir tedbir daha

Cebeci'deki Dr. Zekai Burak Hastanesi'nde açılan merkez olası bir tehdit durumunda sevk ve idareyi sağlayacak.

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Türkiye’nin komşu ülkelerinde de görülmeye başlayan ölümcül korona virüsü, can almaya devam ediyor. Hızla yayılan salgının Türkiye'ye sıçramaması için sıkı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Ankara’da da çalışmalara hız verildi. 
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, ülke sınırlarımıza kadar dayanan ölümcül korona virüsü başta olmak üzere halk sağlığını tehdit eden tüm bulaşıcı hastalıklara karşı 7/24 hizmet verecek 'Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtı. Cebeci'deki Dr. Zekai Burak Hastanesi'nde hizmet verecek koordinasyon merkezinin açılışı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm tarafından önceki gün yapıldı.

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TEHLİKE DURUMUNDA SEVK VE KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK
Edinilen bilgilere göre, koordinasyon merkezi, korona virüs başta olmak üzere halk sağlığı ile ilgili tehdit durumlarında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, hasta veya riskli kişilerin sevk ve idaresini sağlayacak. Modern ekipmanlarla donatılmış merkez, gerekli yatak planlaması gibi iş ve işlemleri de ilgili birimler ile koordine edecek.

7/24 ULAŞILABİLECEK
Korona virüs şüphesiyle karantinaya alınanların da yattığı merkeze 0312 508 53 83-82 ve 0552 904 46 56 iletişim numaralarından 7/24 ulaşılabilecek. Koordinasyon merkezi başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere halk sağlığı tehdidi oluşturabilecek konularda süreçlerin en dinamik biçimde yürütülmesi, doğru bilgi sağlanması ve olaylara zamanında müdahale edilmesi amacıyla hizmet edecek.
 

EN BAŞARILI TÜRKİYE
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin şunları söylemişti: "Türkiye, yeni korona virüse karşı tedbirleri DSÖ'nün uyarılarından bile önce hayata geçiren ilk ülkelerden birisi olmuştur. Etkili önlemler sayesinde, dünyanın her bölgesinde hastalık görünmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bütün çabamız bunun bu şekilde devam etmesi yönündedir. Çin'e yönelik aldığımız tedbirler sayesinde bu konuda önemli bir başarı sağladık. Ancak kara komşumuz İran'a hastalık ve ölüm vakalarının bildirilmesiyle tedbirlerimiz yoğunlaştırdık."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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