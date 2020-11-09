Koronaya karşı evlerde doğal SİRKE MESAİSİ

Başkentli ev hanımları, koronavirusün yeniden artışı geçtiği bugünlerde salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği, enfeksiyonlara karşı korumada ve doğal dezenfektan olarak da kullanılan doğal sirke yapımına başladı.

Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği bugünlerde salgına karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı adeta bir koruma kalkanı oluşturan ve doğal dezenfektanlardan biri olarak kabul edilen sirkeye rağbet göstermeye başladı.

İçinde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmayan ev yapımı doğal sirkeler yok satıyor. Çoğu ev hanımı ise temizlik, sebze-meyve yıkamak, salataya eklemek, turşu kurmak gibi pek çok alanda kullanılan sirkeyi şu sıralar hazır almak yerine kendileri yapmaya başladı.

EVLERDE DOĞAL SİRKE YAPIMI

İçinde yer alan vitamin, mineral ve asitler sayesinde vücutta güçlü bir antioksidan görevi gören, insan vücuduna yerleşmiş olan bakteri ve mikroplarla da doğrudan mücadele eden doğal sirke yapımı için evlerde hummalı bir çalışma sürüyor. Başkentli ev hanımları elma ve üzüm başta olmak üzere pek çok meyveden doğal sirke üretiyor. Bu şekilde hem doğal sirke elde edilmiş oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlanıyor.

DOĞAL EV SİRKESİ NASIL YAPILIR?

"Peki, evde sirke nasıl yapılır? Hangi meyvelerden sirke olur?" soruları merak ediliyor. Şimdi size hangi meyvelerden sirke yapıldığını ve sirke yapılışının detaylarını anlatacağız.

Elma, üzüm, vişne, alıç gibi pek çok meyveden sirke elde edilebiliyor.

Sirkesini yapacağınız meyveyi güzelce yıkayıp suyunun süzülmesi için bir kenarda bekletin. Ardından sirkeyi yapacağınız cam kavanozu da iyice yıkayıp sterilize edin. Önce suyu, ardından da meyveyi kavanoza koyun. Ardından nohut, bulgur ilave edip bir kaşıkla karıştırın. Kavanozun üzerini bir hava alabilecek tülbent gibi bir malzeme ile kapatıp paket lastiği yardımıyla sabitleyin.

Cam kavanozu karanlık bir ortama yerleştirin ve iki günde bir kaşıkla karıştırın. Bu işlemi tüm meyveler dibe çökene kadar sürdürün. 15- 20 gün içinde meyveler dibine çökecektir. Ardından sirkenizi aynı yerde karıştırmadan bekletin ve mayalanmasını sağlayın. Karıştırmadığınız takdirde meyvelerin çürümeye başladığını göreceksiniz. Bu esnada üzerinde sirke anası adı verilen beyaz bir tabaka oluşacaktır. Sirke anasını bir kenara alın ama sakın atmayın çünkü başka sirkeler yaparken de kullanabilirsiniz. Meyveleri süzüp alın. Sirkeyi yeniden kavanoza alıp içine bal ve tuz ekleyin. Hava alabilecek bir örtü ile yeniden şişenin ağzını kapatın ve 15-20 gün daha bekleyin. Sirkeniz 2 ayın içinde olacaktır.

SİRKENİN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı adeta bir koruma kalkanı oluşturur.

Antioksidan özelliği vardır.

Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri ve mikropları yok eder.

Sebze ve meyveleri sirkeli su ile yıkayarak mikroplardan arındırabilirsiniz.

Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

Enerji verir, insan vücudunu dinç tutar.

Kolesterolü kontrol eder ve kolesterolün düşürülmesini sağlar.

Gut hastalığına iyi gelir.

Reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Orta derece yanık tedavisinde kullanılır.

Düzenli kilo verilmesini sağlar. Bu durumun gerçekleşebilmesi için düzenli olarak bal ile sirkeli suyu karıştırıp içmek gereklidir.

Kas ağrılarının giderilmesinde fayda sağlar.

Sirke, kalp sağlığına iyi gelir.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA