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Koronaya karşı Kaman cevizi ve pekmeze ilgi arttı

Korona virüse neler iyi gelir sorusu bugünlerde pekçok soruluyor. Bu kapsamda değişik meyve ve sebze önerileri varken, dünyaca ünlü Kaman cevizi ile pekmez de öne çıkmaya başlamış durumda. 
Koronaya karşı Kaman cevizi ve pekmeze ilgi arttı

Çin'den çıkan ve dünyaya yayılan, Türkiye'de de etkisi günden güne artan korona virüse neler iyi gelir sorusu bugünlerde pekçok soruluyor. Bu kapsamda değişik meyve ve sebze önerileri varken, dünyaca ünlü Kaman cevizi ile pekmez de öne çıkmaya başlamış durumda. 

Nitekim Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle pekmez ve Kaman cevizine ilginin arttığı bildirildi. 

Kent halkının kış aylarında soğuktan ve gribal hastalıklardan koruduğuna inandığı için çokça tükettiği ceviz ve pekmez, aktarlarda en çok aranan ürünler haline geldi.

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Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekili Alper Toyran, yaptığı açıklamada, Kovid-9'e karşı alınabilecek en iyi tedbirler arasında bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının geldiğini kaydetti.

"Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşların sağlıklı beslenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Toyran, Kırşehir pekmezi ve Kaman cevizinin tamamen doğal ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle de yüzyıllardır kullanıldığını söyledi.

"Koronavirüs salgınına karşı tüm halkımızı ceviz ve pekmez tüketmeye davet ediyoruz."  diyen Toyran, Kırşehir'de pekmez ve cevize olan ilginin koronavirüs tehlikesinden sonra daha da arttığını ifade etti. 

Tarihi Kırşehir Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Özgen Öz de son günlerde koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere büyük bir ilgi olduğunu kaydetti.

CEVİZ VE PEKMEZDE ÜNLÜ BİR ŞEHİT

Kırşehir pekmezi ve hakiki Kaman cevizine talebin arttığına vurgu yapan Öz, "Kırşehir pekmez ve ceviziyle ünlü bir şehir. Kırşehir'de insanlarımızın virüsle mücadelede en çok rağbet gösterdikleri ürünlerin başında pekmez ve ceviz geliyor.  En çok rağbet edilen ürünlerin başında geliyorlar." diye konuştu. 

Yöresel ürün ve kuru yemiş satıcısı Arif Karaboğa da Kırşehir'in Toklumen bölgesinde özel topraktan yapılan üzüm pekmezi ve içerdiği yağ oranı nedeniyle de Kaman cevizinin çok şifalı olduğuna inanıldığını aktardı.

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Koronavirüs nedeniyle bu iki ürüne yoğun bir ilgi olduğuna işaret eden Karaboğa, "Günlük olarak gelip pekmez, tahin ceviz alıyorlar. Şifalı olduğu için alan çok bu ürünleri." diye konuştu.

 

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