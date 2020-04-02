Koronaya karşı kuru temizleme

Kuru Temizlemeciler Odası Başkanı Muharrem Erdal, kuru temizlemenin bakteri ve virüslere karşı son derece etkili olduğunu söyleyerek, “Giysilerin dezenfeksiyonu için kuru temizleme tercih edilmelidir” dedi.

Ankara Kuru Temizlemeciler Çamaşır ve Halı Yıkayıcıları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Erdal, kuru temizlemenin bakteri ve virüslere karşı son derece etkili olduğunu söyledi. Erdal, korona virüsüden korunmak için kıyafetlerin kuru temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Kuru temizleme de kıyafetler 80 derecede temizleniyor ve tüm mikroplardan arındırılıyor. Ardından yüksek ısıda ütü yapılıyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kıyafetlerini getirebilirler” dedi.

80 DERECEDE TEMİZLEME YAPILIYOR

Erdal, "Kuru temizlemeciler olarak yüksek teknolojilerle üst düzey hizmet veriyoruz. Kuru bir işlem olmasının sebebi, yıkanan kıyafetin özel kimyasalla son teknoloji makinelerin içinde ve susuz bir şekilde temizlenmesidir. İşlem sırasında su kullanılmaz. Giysiler, özel ilaçlarla diğer maddelerden arındırıldıktan sonra kurutma işlemine başlanır ve daha sonra preslenir. 70-80 derece ısıda kuru temizleme yapılıyor.”

TÜM MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR

“Kuru temizlemeden sonra yüksek ısıyla ütülenir. Kuru temizleme işlemi tüm mikropları öldürür. İşlemde çok kuvvetli bir ilaç Perkloretilen buharlaştırılarak kullanılır. Bu petrol ürünü kimyasal İngiliz - Alman ürünüdür ve bizde Avrupa standartlarında kullanılır. Özellikle bu dönemde kıyafetlerin sık sık kuru temizlemeden geçirilmesinde fayda var. Kuru temizlemenin bir özelliği kıyafetin ütüsünü bozdurmaz, milim dahi çektirmez, renk vermez. Özellikleri çok fazla ama bunlar pek bilinmiyor” diye konuştu.

EN AZ 70 DERECEDE YIKANMALI

Gömlek gibi kıyafetlerin, çamaşırların mikropların öldürülmesi açısından en az 70 derecede yıkanması gerektiğine de dikkat çeken Erdal, “Bu zorlu dönemde en çok dikkat etmemiz gereken iş hijyen. Bu anlamda kıyafetlerimiz de hijyen olmalı. Günlük kıyafetlere bulaşmış bir durum varsa, yani solunum yoluyla yada temas yoluyla virüs bulaşmış bir tekstil ürünü varsa en az 70 derecede yıkanması gerekiyor. 70 derecede yıkandığında deterjan etkisiyle koronavirüs ölecektir. Vatandaşlarımız gömlek, mont gibi yıkanabilir kıyafetlerini de bizlere gönül rahatlığıyla getirebilir. Hem bu işlem evlerinde yapmalarından daha az maliyetli olacaktır"

DEZENFEKSİYON TALEBİ ARTTI

Koronavirüs salgınına karşı ortam dezenfeksiyonu talebinin artığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdal, "Odamıza bağlı ev ve işyeri temizlik firmalarının bir kısmı aynı zamanda ilaçlama firmalarıdır. Unvanlarında mikroplara karşı ilaçlama yapabilecekleri yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ev ve özellikle işyeri dezenfeksiyonu için yoğun talep var. Bu ara koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfekte yapan firmaların, şahısların sayısı birden bire inanılmaz arttı. Bunların çoğunun kayıtları yok, kayıtdışı çalışıyorlar. Bu süreçte vatandaşlar koronavirüs istismarcılarına karşı çok dikkatli olmalı. Koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışanlara fırsat verilmemeli. İlaçlama ve dezenfeksiyon için oda kaydı olan yetkili firmalar, ekipler tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

