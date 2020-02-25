Koronaya karşı Turşulu önlem

Çin’de çıkan ve dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsüne karşı turşu suyunun önerilmesi, bu ürünün satışını artırdı.

Kızılay’da 50 yılı aşkın bir süredir turşuculuk yapan esnaf Mustafa Yılmaz, korona virüsü sonrası satışlarının arttığını söyledi. Yılmaz “Ekranlarda hocaların salgın hastalıklara karşı turşu suyunu önermesiyle satışlarımızda patlama yaşanıyor” dedi.

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsüne karşı turşu suyunun önerilmesi, bu ürünün satışını artırdı.

Kızılay Sakarya Caddesi’nde yer alan ve Ankara’nın en eski turşucuları arasında gösterilen “Hüsmen Ağa”nın işletmecisi Mustafa Yılmaz gazetemize konuştu. Yılmaz, medyatik hocaların söylemlerinin satışları büyük oranda etkilediğini belirterek, “Televizyonda hocalar ne önerirse o ürünün satışlarında patlama yaşanıyor. Ekranlarda bazı hocaların korona virüsüne karşı turşu önermesi satışlarımızı artırdı. Salgın haberlerinden sonra satışlarımızda büyük patlama yaşandı” dedi.

70 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Yılmaz, “Sık sık 1967 yılında kurulduğumuzu belirtsekte 70 yıllık bir geçmişimiz var. Sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin en iyi turşucusuyuz. Uzun yıllardır Ankara’nın en iyi turşucusu olarak biliniyoruz. Bugünlere müşterilerimizin desteği ile geldik. Turşu özellikle kış aylarında çok tüketilen bir ürün. Probiyotik olduğu için sağlık açısından uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor ve insanların sofralarında ayrı bir yeri bulunuyor” dedi.

MEDYATİK HOCALAR SATIŞLARA ETKİ EDİYOR

“Bu kış da her yıl olduğu gibi salatalık, lahana ve biber turşusu çok sattık.” diyen Yılmaz, televizyonda yer alan bazı medyatik hocaların gıda ürünleri hakkında söylemlerinin satışları büyük oranda etkilediğini belirtti. Yılmaz, “Televizyonda yer alan medyatik hocalar ne önerirse o dönem o üründe patlama yaşıyoruz. Örnek verecek olursak Canan Karatay lahana turşusunu kansere karşı önerdi, o günden itibaren lahana turşusu satışlarımız hiç düşmedi. Yine bu son günlerde çıkan salgın haberlerinde de aynı durumu yaşadık” dedi.

SALGIN HABERLERİ SATIŞLARI ARTIRDI

Ünlü turşucu şöyle devam etti: “Salgın haberlerinden sonra satışlarımızda büyük artış yaşandı. Özellikle koronavirüsü salgını haberleri çıktıktan sonra medyatik bazı hocaların sarımsak, sirke, kelle paça ve turşu suyunu önermesi satışlarımızı artırdı. Hem turşu hem suyunun satışlarında patlama yaşandı. Bizim önerimiz turşu ve suyunu sadece böyle anlarda ya da kış aylarında değil yıl boyunca tüketilmesi. İnsan sağlığı açısından ikinci beynimiz diye bilinen bağırsakların daha sağlıklı olması,vücut dürencini artırması açısından turşu çok önemli.”

ATOM SUYU REVAÇTA

Turşunun kilo fiyatı ise 25 liradan sattıklarını belirtirken, kendilerine özel meşhur “atom suyu” hakkında da bilgi veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Bizim kendi özel olarak ürettiğimiz ve Ankara’da sadece burada bulabileceğiniz atom suyumuz var. Kendi keşfimizdir. Muhteşem bir karışımdır. Belirli turşuların suyundan yapılır. Sağlık sektöründe çalışan birçok doktor sırf atom içmek ve almak için bize gelir. Hastalarına dahi öneriyorlar. Bir nevi ilaç görevi görüyor. Direnç sağlıyor, dinç tutuyor. Salgın haberlerinden sonra atom suyu satışlarında da patlama yaşandı.”