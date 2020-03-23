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Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak kaç yaşında? Albayrak ve Galatasaray'dan ilk açıklama geldi

Koronaya yakalanan, testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak kaç yaşında? Albayrak'tan ilk açıklama geldi.. Galatasaray'dan da bir açıklama geldi: İşte gelişmeler ve Abdurrahim Albayrak’ın özgeçmişi:
Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak kaç yaşında? Albayrak ve Galatasaray'dan ilk açıklama geldi

Korona virüsü konusunda Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’tan bu kez üzücü bir haber geldi. Albayrak, öksürük ve ateş gibi belirtiler üzerine korona şüphesiyle hastaneye gitmiş, test yaptırmış ve test sonucu negatif çıkmıştı; yani koronaya yakalanmamıştı. Kendisi ve ailesi ile birlikte tüm sevenleri ve Galatasaray camiası rahat bir nefes almıştı. 

Abdurrahim Albayrak, öksürük ve ateş gibi rahatsızlıklarının geçmemesi üzerine yeniden test yaptırdı.

Albayrak’ın korona testi bu kez pozitif çıktı.

Albayrak’la birlikte eşi Şükran Albayrak’ın korona virüs testi de pozitif çıktı. 

Albayrak çifti için İstanbul’da özel bir hastanede karantina süreciyle birlikte, tedavi süreci başlatıldı.

Galatasaray Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Allah'ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle" dedi.

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Uzmanların tespitleri ve yapılan uyarılara göre, Çin’den çıkan ve dünyaya yayılın, Türkiye’de etkisi giderek artan korona virüs için birincil riski 65 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar oluşturuyor. 

Herhangi bir kişinin korona virüsüne yakalanması, korona testinin pozitif çıkması sonrası kamuoyunda hemen o kişinin yaşı merak konusu oluyor. Kişinin risk derecesinin ölçümü için ilk olarak yaşına bakılıyor.

Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için de internette kaç yaşında aramaları yapılıyor.

ALBAYRAK 66 YAŞINDA

Peki koronaya yakalanan, testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak kaç yaşında? Abdurrahim Albayrak’ın özgeçmişi şöyle: 

Abdürrahim Albayrak, 1954 yılında Rize’de doğmuştur. İlkokulu Rize’de okudu. Almanya’ya ilk gidenlerden olan babası onu yanında götürmedi. Babası birkaç yıl sonra Türkiye’ye döndü ve bir dükkan açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya’ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında oğlunu da götürdü.

Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye’ye döndü. Askerliği bitince Almanya’da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize’de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul’a taşındı. İstanbul’da, Habibler Köyü’ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi ünvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu. 1977 yılında Altur’u kurdu.

1978 yılında bir gün bir iş adamı gelip “Fabrika servisi çeker misin?” dedi. “Yaparım” dedi. Böylelikle fabrika servisi işine başladı. Fanatik Galatasaray’lı olan Abdürrahim Albayrak, Galatasaray’ın hiçbir maçını kaçırmadı.

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2011-2013 yılları arası Ünal Aysal’ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal’ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte “Başkan yardımcılığı” görevini üstlendi. 2 Haziran 2015’te görevinden istifa etti.

Bu arada Albayrak'tan ilk açıklama geldi.

Albayrak DHA aracılığı ile "Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

TEDAVİLERİ OLUMLU SEYREDİYOR

Albayrak'ın durumu ile ilgili ve Galatasaray'dan ilk resmi açıklama geldi:

"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikaayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

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