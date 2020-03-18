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Koronaya yakalanan Cemil Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 

Koronaya yakalanan, virüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin de ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı. Bu isim Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu. Çapa Tıp Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu’nun korona testi pozitif çıktı. Cemil Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 
Koronaya yakalanan Cemil Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüyle ilgili ülkemizden de üzücü haberler gelmeye başladı. Salı akşamı Sağlık Bakanı Koca ilk ölümün yaşandığını açıklarken, vaka sayısının da 98’e çıktığını duyurdu. 

Koronaya yakalanan, virüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin de ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

Koronaya yakalanan doktor Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu’nun korona testinin pozitif çıktığını bizzat oğlu duyurdu.

Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa’da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir"

"Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta sadece benim dediklerim her şeyi ile doğrudur"

"Ayrıyetten babamın yurt dışından gelip gelmediği, virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım: yurtdışına en son 4/5 ay önce çıkmıştı kendisi"

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Taşçıoğlu, hastalık semptomlarını gösterdiği için dün hastanede karantinaya alınmıştı. Taşçıoğlu karantina altındayken sosyal medyada yayınladığı videoda, “kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu” söylemişti.

DOKTORDA İLK KORONA VAKASI

Türkiye'de sağlık Bakanlığı çalışanlarında doktor ve sağlık görevlileri olmak üzere bugüne kadar açıklanmış koronavirüs vakası bulunmuyor. Çapa Tıp Fakültesi'ndeki bu vaka bu yönüyle de ilk vaka olma özelliği taşıyor.

Koronaya yakalanan Cemil Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında

İnternette aranan bu sorulara ilişkin cevaplara rastlanmazken, Cemil Taşçıoğlu’nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi - Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.

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