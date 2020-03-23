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Koronaya yakalanan Fatih Terim nereli, kaç yaşında?

Futbol camiasında Abdurrahman Albayrak'tan sonra bir korona haberi de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den geldi. Terim de koronaya yakalandı. Virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim nereli, kaç yaşında?
Koronaya yakalanan Fatih Terim nereli, kaç yaşında?

Futbol camiasında Abdurrahman Albayrak'tan sonra bir korona haberi de Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den geldi. Terim de koronaya yakalandı. Virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim kaç yaşında?

Fatih Terim test sonucuyla ilgili "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." açıklaması yaptı.

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Galatasaray 2. Başkanı Albayrak da, öksürük ve ateş gibi belirtiler üzerine korona şüphesiyle hastaneye gitmiş, test yaptırmış ve test sonucu önce negatif çıkmıştı; yani koronaya yakalanmamıştı. Kendisi ve ailesi ile birlikte tüm sevenleri ve Galatasaray camiası rahat bir nefes almıştı. 

Abdurrahim Albayrak, öksürük ve ateş gibi rahatsızlıklarının geçmemesi üzerine yeniden test yaptırmış, korona testi bu kez pozitif çıkmıştı. 

TERİM 67 YAŞINDA

Uzmanların tespitleri ve yapılan uyarılara göre, Çin’den çıkan ve dünyaya yayılın, Türkiye’de etkisi giderek artan korona virüs için birincil riski 65 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar oluşturuyor. Herhangi bir kişinin korona virüsüne yakalanması, korona testinin pozitif çıkması sonrası kamuoyunda hemen o kişinin yaşı merak konusu oluyor.

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Kişinin risk derecesinin ölçümü için ilk olarak yaşına bakılıyor. Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için olduğu gibi Fatih Terim için de internette kaç yaşında aramaları yapılıyor. 

Abdürrahim Albayrak, 1954 yılında Rize’de doğumlu yani 66 yaşında. 

Fatih Terim de, 4 Eylül 1953 yılı Adana doğumlu yani 67 yaşında.

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