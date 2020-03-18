Koronaya yakalanan ve vefat eden Cemil Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 

Koronaya yakalanan, virüs testi pozitif çıkan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatı sağlık camiasını yasa boğdu. Çapa Tıp Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu’nun korona testi pozitif çıkmıştı. Cemil Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsüyle ilgili ülkemizden de üzücü haberler gelmeye devam ediyor. 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca'nın aktardığı bilgilere göre, vaka ve kayıplar günden güne artıyor.

Koronaya yakalanan , virüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin de ünlü bir isim olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu isim; koronaya yakalanan doktor Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu 'ydu.

Hem de Türkiye'de korona virüs vakalarına bakan ilk doktorlardan biri olmasıyla tanınıyordu Cemil Taşçıoğlu.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu’nun korona testinin pozitif çıktığını bizzat oğlu duyurmuştu.

Cemil Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa’da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir".

"Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta sadece benim dediklerim her şeyi ile doğrudur"

"Ayrıyetten babamın yurt dışından gelip gelmediği, virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım: yurtdışına en son 4/5 ay önce çıkmıştı kendisi"

Taşçıoğlu, hastalık semptomlarını gösterdiği için dün hastanede karantinaya alınmıştı. Taşçıoğlu karantina altındayken sosyal medyada yayınladığı videoda, “kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu” söylemişti.

DOKTORDA İLK KORONA VAKASI: HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de sağlık Bakanlığı çalışanlarında doktor ve sağlık görevlileri olmak üzere Taşçıoğlu'na kadar açıklanmış koronavirüs vakası bulunmuyordu. Çapa Tıp Fakültesi'ndeki bu vaka bu yönüyle de ilk vaka olma özelliği taşıyordu.

Ve maalesef Taşçıoğlu tüm tedavi sürecine rağmen koronaya yenik düştü; hayatını kaybetti.

Koronaya yakalanan ve vefat eden Cemil Taşçıoğlu kimdir , nereli , kaç yaşında ?

İnternette aranan bu sorulara ilişkin cevaplara rastlanmazken, Cemil Taşçıoğlu’nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi - Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.

Cemil Taşçıoğlu, hastaları tarafından bir hayli sevilen bir doktor olmasıyla dikkat çekiyor.

Taşçıoğlu'yla ilgili hasta yorumlarından bazıları şöyle:

"HAFIZASI ÇOK KUVVETLİ, İNSANCIL, AYRIM YAPMAYAN, ÖĞRETME AŞKI YÜKSEK, İYİ BİR BİLİM İNSANI..."

Gazeteci Yazar Oral Çalışlar, korona teşhisi konulan Cemil Taşçıoğlu'nun çok yakın arkadaşı olduğunu açıklarken, bu ismi şu sözlerle tarif etti:

"Cemil, hafızası çok kuvvetli, deneyimli ve başarılı bir doktor. Çalışkan, insancıl, mesleğini seven, tıp öğrencilerinin, asistanlarının, herkesin yardımına koşan, hastalar arasında ayrım yapmayan, insanların sevgisini kazanmış, öğretme aşkı yüksek, dünyaya iyimser gözle bakan, iyi yetişmiş bir aydın, bir bilim insanı."

Oral Çalışlar'ın Posta gazetesinde yayınlanan yazısı şöyle:

“Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na Korona karantinası” başlığını görünce sarsıldım. Dostum, arkadaşım, doktorum

"İpek, Reşat, annem, kayınvalidem... Hepimiz onun desteğini ve ilgisini gördük. Cemil, hafızası çok kuvvetli, deneyimli ve başarılı bir doktor. Çalışkan, insancıl, mesleğini seven, tıp öğrencilerinin, asistanlarının, herkesin yardımına koşan, hastalar arasında ayrım yapmayan, insanların sevgisini kazanmış, öğretme aşkı yüksek, dünyaya iyimser gözle bakan, iyi yetişmiş bir aydın, bir bilim insanı. Onunla her buluşmamıza, dünya ve Türkiye üzerine uzun sohbetler eşlik etti.

Sağlık çalışanları

Cemil'in yaşadığı tehlike, bu tür büyük felaket günlerinde doktorların, hastabakıcıların, sağlık çalışanlarının en özverili grup olduğunu da yeniden gözler önüne serdi. Çin'deki rakamlara bakınca, sağlık çalışanlarının ne ölçüde tehlike altında olduğunu daha net görebiliyoruz.

Wuhan ve çevresine gönderilen 32 binden fazla sağlık çalışanından 3 bin 19'una virüs bulaştı. Salgında hayatını kaybeden doktor sayısının 7 olduğu biliniyor. Corona virüsü ile mücadelenin önemli isimlerinden olan Wuhan Kent Hastanesi Başhekimi Dr. Liu Zhiming salgın nedeniyle yaşamını yitirenler arasında.

Dr. Zhimming'den önce, Wuhan'da virüsü ilk kez ortaya çıkaran ancak "korku yaydığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Dr. Li Venliang da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerden biri.

Türkiye

En büyük risk gruplarından birini oluşturan sağlık çalışanlarımız, ihtiyaçları olan malzemelerin büyük ölçüde karşılandığını, ancak yine de yetersizlikler olduğunu ifade ediyorlar. Kendilerine sağlanan koruyucu malzemelerin sayıca artırılmasını, devamlılığın sağlanmasını istiyorlar.

Acil olmayan poliklinik ve cerrahi girişimlerin ertelenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve halka duyurulmasını bekliyorlar."

Bu arada, 21 Mart Cumartesi günü oğlu Onur Taşçıoğlu babasının sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti:

“Babam hâlâ entube durumunda. Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede. Tüm uygulanabilecek ilaçlar veriliyor. Babam için oluşturulan sağlık kurulu hocaları, tüm tedavi opsiyonlarını neredeyse her gün bir araya gelip, tartışıp gerekeni yapıyorlar. Babam ve tüm kahramanlar için…”

"AZ DA OLSA DÜZELME VAR"

Oğul Onur Taşçıoğlu, bir sonraki açıklamasında da "Bugun guzel bir gun. Kan sonuclarinda az da olsa duzelme mevcut babamin... Enfeksiyonda dusus , kanda ki oksijende artis mevcut. Bugun daha cok dua edin bu guzel insan icin. Hayirli kandiller" dedi.

Ancak Cemil Taşçıoğlu virüse yenik düşerek, yaşamını yitirdi.

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