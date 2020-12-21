Korsan tespihçilere tepki

Gazetemize konuşan tespih ustası Murat Kubat, farklı meslekteki kişilerin ek iş mahiyetinde tespih ticareti yapmasına tepki göstererek, “Tespihten hiç anlamayan; ancak tespih satışını ikinci işi olarak gören piyasada çok kişi var." dedi.

Ülkemizde kültürün ve inancın önemli bir parçası konumundaki tespih, kimi için zikir aracı kimi için hobi kimi için ise aksesuar oluyor. Hal böyle iken tespihe vatandaşların ilgisi de giderek artıyor. Tespih ustalarının ellerinden binbir emekle çıkan tespihler, insanların yanından ayıramadığı bir parçası gibi oluyor. Keçiören Etlik’te tespih ustası olan Murat Kubat, kültürümüzde önemli bir yer edinen tespihlerle ilgili gazetemize bilgiler verdi. Salgının tespih satışlarını da olumsuz etkilediğini kaydeden Kubat, merak edilenlerle ilgili sorularımızı yanıtladı.

10 YILLIK TESPİH USTASIYIM

Kendinizden ve işletmenizden bahsedebilir misiniz?

-İsmin Murat Kubat. 10 yıldır tespih ustasıyım. Keçiören Etlik’te ‘Kubat Tespih ve Gümüş’ adındaki aile işletmemizde 5 yıldır esnaflık yapıyorum. Dükkan açmadan önce 5 yıl evdeki atölyemde tespih ürettim. Daha önce makam şoförlüğü yaptım. Şoförlüğüm sırasında boş zamanlarımda özellikle yaz aylarında boşluğum oluyordu birkaç ay. O boşlukta tespih yapıyordum. Daha sonra işi bıraktım ve dükkan açtım.

BELLİ SERTLİKTEKİ HER MALZEMEDEN TESPİH YAPILIYOR

Genelde hangi tür malzemelerden tespihler yapıyorsunuz?

-Belli bir sertlik derecesindeki her türlü malzemeden tespih yapabiliyorum. Kehribar, kuka, galalit, abanoz gibi tespihleri daha çok işliyoruz.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TESPİH TÜRÜ: KEHRİBAR

En çok tercih edilen tespih türü hangisi?

-Fiyatından dolayı ateş ve sıkma kehribar daha çok tercih ediliyor; ama Osmanlı kehribarı, damla kehribarı dediğimiz ürünler yatırımımız oluyor. Onlar da biraz daha üst seviye. 2 bin liradan başlıyor 100 bin liraya kadar çıkabiliyor Osmanlılar. Bunun nedeni de tarihsel farktan dolayı olduğunu söyledi.

300 BİN TL’YE SATILAN TESPİH VAR

En çok hangi fiyat aralığındaki tespihler bu süreçte tercih ediliyor.

-150 ila 350 TL arasında tespihler daha çok tercih ediliyor. Koleksiyonerler ise genelde 750 TL ila 100 bin TL arasındaki tespihlere bakarlar. Bu fiyat daha da çıkar. Koleksiyonerlerin en düşük bakacakları tespihler 750 TL’dir. Neredeyse pırlantalar ile yarışan tespihler var 100 bin TL’lik tespih var. 300 bin TL’lik tespihin olduğunu duyduk, ama görmedik. Ciddi paralara satılan tespihler mevcut.

EL EMEĞİ TESPİHLER

Kendi ürettiğiniz tespihlerin fiyatları ne kadar?

-Kendi işçiliğini yaptığım ürünler 650 TL ile bin 500 TL arasında.

TESPİHE ORTA DOĞU İLGİSİ

Başka milletlerden tespihlere ilgi nasıl?

- Özellikle Orta Doğu ülkelerinden bizim tespihlere büyük talep var. Türkiye’de aracı olanlar alıp oraya götürüyor. Diğer ülkelere de gönderiyoruz. Kuveyt’in Ankara’daki elçi yardımcısına çok tespih sattım. Bir ara ayda 30’a yakın sattığım oluyordu. Farklı ülkelerden de müşterilerim var.

SALGINDAN DOLAYI ESKİ İŞLER YOK!

Salgın sürecinde işleriniz ne durumda?

Hem dükkânımızda hem de internet üzerinden satış yapıyoruz. Ancak malum pandemiden dolayı işler durgun. Kendimi göre müşteri potansiyelim var; ama eski işler yok.

“STOPAJ ALINMASIN” ÖNERİSİ

Hükümetin bazı esnaflara sunduğu kira desteğini nasıl buldunuz?

-Kira desteği iyi olur. Devletimizin bu süreçte esnafın stopajını da almaması lazım. Stopaj ödemesini düşürdüler; ancak salgında hiç almasalar esnafın yüzü bir nebze olsun güler.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NE REKLAM ÖNERİSİ

Belediyeden bu süreçte bir destek aldınız mı? Ya da onlara bir öneriniz var mı?

-Bu süreçte destek almadık. Ancak benim Keçiören Belediyesi’ne şöyle bir önerim olacak: Dönem dönem biz esnafların reklamını yapabilirler bilbordlarda. Mesela benden tabela vergisi alıyor, tabelamın reklamını yapabilir özellikle bu süreçte. Bizim için tanıtım olur.

TESPİHÇİLER BİRLİK OLMALI

Tespih sektöründe eksik gördüğünüz noktalar var mı?

-Tespih camiası için bir federasyon olsa çok iyi olur. Bizim sektörde ciddi bir dağınıklık var. Birlik olsak daha iyi olur. Eğer bizim bir esnaf odamız olursa değerli tespihlere test yapılır, sahtekarlığın önüne bir nebze geçilmiş olur. Bu vesile ile tespih koleksiyoncusunun tespihçilere olan güveni artar.

TESPİH SATIŞI DA EMLAKÇILIK GİBİ OLDU

“Ayrıca diğer bir sorunumuz da tespih satışını doktor, avukat, mühendis gibi farklı mesleklerdeki kişiler de yapıyor! Tespih alıp ek iş mahiyetinde satıyorlar. Bizim iş de emlakçılık, araç satışı yapanlar gibi oldu. Herkes tespih satışı yapmak istiyor bu işten anlasa da anlamasa da. Tespihten hiç anlamayan; ancak tespih satışını ikinci işi olarak gören piyasada çok kişi var. Gelip bize fiyat soranlar oluyor. ‘Bilmediğiniz işi niye yapmaya çalışıyorsunuz?’ diye sorduğumda cevap veremiyor.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-