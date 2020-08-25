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Kortlara dönen Murray dünya 7 numarası Zverev'i eledi

Sakatlığı nedeniyle uzun süre kortlardan uzak kalan Büyük Britanyalı tenisçi Murray, Western & Southern Açık'ta dünya 7 numarası Alman Zverev'i 2-1 yendi.
Kortlara dönen Murray dünya 7 numarası Zverev'i eledi

Kasım ayından bu yana ilk kez üst düzey bir turnuvaya katılan 33 yaşındaki Andy Murray, ikinci turda Alexander Zverev'i 6-3, 3-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek moral buldu. 

Kariyerinde iki Wimbledon, bir de ABD Açık şampiyonluğu bulunan Murray, dünya klasmanında 129. sıraya kadar gerilemişti.

2017 Fransa Açık'tan bu yana ilk kez klasmanda ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi mağlup eden Murray, üçüncü turda Kanadalı Milos Raonic ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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