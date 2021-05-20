  • BIST 1.452
  • Altın 503,822
  • Dolar 8,3636
  • Euro 10,2024
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Koruma altındaki ayı güllerini koparmanın cezası 80 bin 465 TL

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kisra Vadisi'nde, koruma altındaki 'ayı gülü' çiçekleri açtı. Ayı gülü, sadece mayıs ve haziran aylarında açıyor. Çiçekleri koparan ya da zarar verene 80 bin 465 TL ceza veriliyor.
Koruma altındaki ayı güllerini koparmanın cezası 80 bin 465 TL

Ayı gülü çiçeği, Kızılören'e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor. Küme halinde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor. Latince adı 'Paeonia officinalis' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve foto kapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 80 bin 465 TL.

'GÖRSEL ŞÖLENE DÖNÜŞÜYOR'

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, "Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesi sınırlarında yer alan Kisra Vadisi'nin belirli noktalarında her sene mayıs ayının ikinci haftasından haziranın ilk iki haftasına kadar bir aylık süreliğine tabiat harikası ile karşı karşıyadır. Koyu kırmızı güllerinin renkleri ve koyu yeşil köklerinin renkleri ile bu vadide gerçekten muhteşem bir görsel şölene dönüşüyor. Her gülün göbeğinde bir arı var. Arılar bunun tadını alıyor. Biz de bu görselliği her yıl bir ay yaşıyoruz" dedi.

'ZARAR VERENLERE PARA CEZASI UYGULANIYOR'

Belediye Başkanı Erol, bu bölgeye insanların sevdikleri ile gelip keyfini çıkarması gerektiğini tavsiye ederek, "Burası birkaç yıldır Orman Genel Müdürlüğü’nün bilgisi ve koruması altında. Buraya zarar verenlere para cezası uygulanıyor. Bu şekilde korunuyor" diye konuştu.

'HERKES BU GÜLÜ BİLİYOR KİMSE ZARAR VERMİYOR'

Kızılören sakinlerinden Ali İşleyen de şöyle konuştu:

"Kızılören ilçesinin en güzel noktalarından birindeyiz şu an. Bu gördüğünüz güzel çiçekleri devlet koruması altına aldı. Herkes de bunu biliyor, kimse zarar vermiyor. Bizim bir hobimiz var. Biz de dağlarda geziyoruz. Bu nedenle devlet adına bu gülleri biz de elimizden geldiği kadarıyla izliyor takip ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor20 Mayıs 2021 Perşembe 10:17
  • BM'den Filistin açıklaması: En az 75 bin kişi!20 Mayıs 2021 Perşembe 10:09
  • Van'da kaçak avlanan 1 ton 750 kilo inci kefali ele geçirildi20 Mayıs 2021 Perşembe 09:42
  • Manisa'da kadını taciz eden şüpheli tutuklandı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:41
  • Kendisine bıçak çeken arkadaşına pompalı tüfekle ateş açtı; 1 yaralı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:38
  • Nazilli'de market sahibi aracında ölü bulundu20 Mayıs 2021 Perşembe 09:38
  • Kazaya karışıp 500 metre kaçabilen sürücü, ceza yemekten kurtulamadı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:37
  • Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:36
  • Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti20 Mayıs 2021 Perşembe 09:32
  • Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti