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Koruma altındaki su samuru tüfekle ateş edilerek öldürüldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında olan su samuru, boynundan tüfekle ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu.
Koruma altındaki su samuru tüfekle ateş edilerek öldürüldü

Fethiye Sahil Bandı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kenarında hareketsiz halde duran su samuru olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ekipleri, hayvanın öldüğünü belirledi. Ekipler, dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altındaki su samurunun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin'e teslim edilen hayvanın boynundan tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Dr. İlemin, hayvana suyun içerisinde 1 metre mesafeden ateş edildiğini belirterek, "Boynunun solundan vurulmuş. İncelemelerde ölümcül yaranın saçmalar sonucu açıldığını gördük. Olayın Fethiye körfezi içinde muhtemelen gece tekne ile balık avlayan şahıs tarafından gerçekleştiğini değerlendiriyorum. Su samurları sulak alanlar için gösterge türdür. Bulunduğu alanın kirlenmemiş veya az kirlenmiş bir sulak alan olduğunu gösterir. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz araştırmalarda Fethiye Akgöl’de yaklaşık 15 bireylik popülasyon tespit etmiştik. Akgöl’ün korunan sulak alan ilan edilmesi için DKMP ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yine Fethiye içindeki doğal kanallar ve deniz kıyısında su samurlarının varlığını biliyoruz. Su samurları doğada balık, yengeç gibi sucul canlılar ile besleniyorlar" dedi. 

'EKOSİSTEM İÇİN ÖNEMLİ BİR CANLI'

Dr. İlemin, koruma altında olan su samurlarını avlamanın cezasının 7 bin 500 lira olduğunu ifade ederek, "Su samurları zaman zaman balıkçılar tarafından balık yediği için hoş karşılanmayan memeli türü. Ekosistem içinde önemli bir canlı. Dengenin korunması ve balık popülasyonlarının uzun vadede daha güçlü olması için gerekli bir tür. Bölgede su samurları başta olmak üzere, sulak alanlar ve denizlerdeki nadir türlerin korunması, zarar verenlerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ile DKMP Genel Müdürlüğü ortaklığında çalışmalara başladık" diye konuştu.

'SU SAMURLARI BÖLGEMİZ İÇİN BİR ZENGİNLİK'

Su samurunu tüfekle ateş ederek öldürene 'Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun' diyerek tepki gösteren İlemin, "Denizlerimiz ve sulak alanlarımızın sürdürülebilir kullanımı çok önemli. İçinde bulunduğumuz iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi bu hızla devam ederse çok yakın gelecekte denizlerde tüketebileceğimiz balık kalmayacak. Son olarak Fethiye halkına sesleniyorum. Su samurları bölgemiz için bir zenginlik. Bunlara zarar verenleri tespit ettiğinizde en kısa sürede ihbar edin. Denizde suya düşmüş olan düşmana bile ateş edilmez. Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun ?" dedi.

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