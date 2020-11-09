  • BIST 1.224
  • Altın 512,093
  • Dolar 8,1073
  • Euro 9,6271
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Korunan alanlarda 199 bin yavru kaplumbağa denize ulaştı

Türkiye'de bu yıl özel çevre koruma bölgelerindeki (ÖÇK) 4 bin 785 yuvadan çıkan 199 bin 96 yavru kaplumbağa denizle buluştu.
Korunan alanlarda 199 bin yavru kaplumbağa denize ulaştı

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, "Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi" kapsamında yaklaşık 30 yıldır özel çevre koruma bölgelerinde deniz kaplumbağaları (caretta caretta) korunup izleniyor.

Türkiye'de 22 yuvalama kumsalının 5'i özel çevre koruma bölgesinde bulunuyor. Bakanlığın bu 5 özel çevre koruma bölgesinde yaptığı izleme ve koruma çalışma sonuçlarına göre, 2016'da 2 bin 250 yuvadan 91 bin 242, 2017'de 1609 yuvadan 58 bin 774, 2018'de 2 bin 105 yuvadan 84 bin 305, 2019'da ise 2 bin 266 yuvadan 93 bin 857 yavru denize ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında insanların evde vakit geçirmesi nedeniyle kıyı alanlarda yaşanan sakinlik yuva sayısını ikiye katladı, denize varmayı başaran yavru kaplumbağası sayısı ise en yüksek rakama ulaştı. Özel çevre koruma bölgelerinde bu yıl 4 bin 785 yuvadan 199 bin 96 yavru kaplumbağa denizle buluştu.

Özel çevre koruma bölgelerinden Belek'te 3 bin 200 yuvadan 125 bin, Patara'da 434 yuvadan 21 bin 850, Köyceğiz- Dalyan'da 752 yuvadan 36 bin, Fethiye-Göcek'te 131 yuvadan 7 bin, Göksu Deltası'nda 268 yuvadan 9 bin 246 deniz kaplumbağası denize ulaştı.

Deniz kaplumbağası Likya, Misrata kıyılarında
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ağustos'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla deniz kaplumbağalarına uydu cihazı takıldı.

Uydu cihazı takılan 8 deniz kaplumbağasından en fazla yolu Likya aldı. 1747 kilometre yol giden Likya, Libya'da Misrata kıyılarında dolaşıyor.

Belek sahilinden bırakılan Kadriye ise 700 kilometre yol alarak, Yunanistan'ın Küçük Kerpe adası kıyılarına ulaştı.

Patara sahilinden bırakılan kaplumbağalardan biri olan Belkıs da 515 kilometre yol alarak gittiği İztuzu kıyılarında dolaşmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 genç kız, çatıya çıkıp, tehlikeye aldırış etmeden video çekti09 Kasım 2020 Pazartesi 11:42
  • İzmir'deki hasar tespit çalışmalarında sona gelindi09 Kasım 2020 Pazartesi 11:33
  • Ekim ayında 33 merkezde ekstrem sıcaklık rekoru kırıldı09 Kasım 2020 Pazartesi 11:32
  • AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 564 projeye 261 milyon lira hibe09 Kasım 2020 Pazartesi 11:31
  • Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü09 Kasım 2020 Pazartesi 10:54
  • İncir işletmesi önünde park kavgası: 1 ölü09 Kasım 2020 Pazartesi 10:54
  • Dorsesi yan yatmış TIR'ın tehlikeli yolculuğu kamerada09 Kasım 2020 Pazartesi 10:53
  • Esenler'de yol kenarında ayakkabı satışında koronavirüs kuralları hiçe sayıldı09 Kasım 2020 Pazartesi 10:42
  • Adana'da gasp dehşeti! 'Gulu gulu' diye bağırıp içeri girdiler09 Kasım 2020 Pazartesi 10:41
  • Bursa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı09 Kasım 2020 Pazartesi 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti