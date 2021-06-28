  • BIST 1.391
  • Altın 499,490
  • Dolar 8,7317
  • Euro 10,4237
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

'Koruyucu aile' modeliyle 8 bin 141 çocuk aile sevgisine kavuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri projesiyle hız kazanan koruyucu ailelik sistemi ile binlerce çocuk aile ortamında büyüyor ve geleceğe güvenle hazırlanıyor.
'Koruyucu aile' modeliyle 8 bin 141 çocuk aile sevgisine kavuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Aile Odaklı" sosyal hizmetler kapsamında koruyucu aile hizmetlerinden 8 bin 141 çocuk faydalandı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de koruma altındaki çocuklar için uygulanan aile odaklı bakım sistemiyle çocukların ev ortamında sevgi ve güvenle büyüyebilmesi ve geleceğe öz güvenle hazırlanmaları sağlanıyor.

Osmanlı Devleti döneminde savaşta kimsesiz kalan çocukları korumak amacıyla 1914'te "Darüleytam"larla başlayan, 1908'de "Himaye-i Etfal Cemiyeti" ile devam eden çocuk koruma sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nde tam 76 yıl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) çatısı altında yürütüldü.

İlgili kuruluşların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine alınmasıyla, korunmaya muhtaç çocukların bakımının yanı sıra mutlu ve öz güvenli, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmesi için eğitim öğretim süreçlerinden sosyal faaliyetlere kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok alanda dönüşüm çalışmaları hayata geçirildi.

Son yıllarda hız kazanan çalışmalarla, çocuklar için kurum bakımının dışında "aile" odaklı sistemler önem kazandı.

Bu süreçte yetiştirme yurdu ve koğuş tipi yapılara son verilirken, çocukların mümkünse önce aile yanında, mümkün olmadığı durumlarda ise çocuk evlerinin merkeze alındığı "ev tipi" hizmet modelinden yararlandırılması uygulaması devreye girdi.

Sadece ekonomik sebeplerden ötürü kuruluş bakımına ihtiyaç duyan çocukları, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ailesinin yanında tutan Bakanlık, ikinci aşamada ise durumu uygun çocukların, kuruluş bakımına hiç girmeden doğrudan koruyucu aile veya evlat edinme sistemine dahil edilmesini amaçlıyor.

Bu seçeneklerin uygulanamayacak olması halinde ise çocukların bakımı, ev tipi kuruluşlar olan çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Uzman sosyal çalışmacılar ve bakıcı annelerin görev yaptığı bu kuruluşlarda, çocukların kendileriyle barışık, mutlu ve başarılı bireyler olarak hayata hazırlanmaları amacıyla eğitim öğretim süreçleri, sanat ve spor aktiviteleri uygulanıyor.

Ailesi yanında 138 bin 663 çocuğa SED desteği veriliyor
Bakanlığın verilerine göre, çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde, 13 bin 470 çocuğa bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile hız kazanan koruyucu ailelik sistemi ile şu an 8 bin 141 çocuk sıcak yuvaya kavuştu.

Evlat edinme sisteminden bugüne kadar toplam 18 bin 53 çocuk yararlanırken, ailesi yanında 138 bin 663 çocuk SED ile destekleniyor.

Çocukların bakım ve eğitim süreçleri Bakanlık takibinde
Bakanlık, devlet koruması altındaki çocukların kuruluş veya koruyucu aile yanındaki bakım ve eğitim süreçlerini yakından takip ediyor.

Kuruluş bakımından ayrılan çocukların devlet ve özel sektördeki istihdamı destekleniyor. Kurum bakımına yönelik koruma kararları, öğrenimlerine devam eden gençler için 25 yaşına kadar uzatılabiliyor.

Kuruluş bakımından çıkan gençlere sosyal hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için düzenli rehberlik desteği de veriliyor.

Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar özel sektörde 5 bin 964, devlette de 55 bin 862 gencin istihdamı sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahkeme kadının başka erkeklerle flörtünü hoş görüp kocayı mahkum etti28 Haziran 2021 Pazartesi 11:07
  • Türkiye'de katliam yapacaktı: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı28 Haziran 2021 Pazartesi 10:38
  • Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan flaş açıklama28 Haziran 2021 Pazartesi 10:36
  • Balıkesir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı28 Haziran 2021 Pazartesi 10:27
  • Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı28 Haziran 2021 Pazartesi 10:20
  • Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'in altına düştü28 Haziran 2021 Pazartesi 10:19
  • Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde işlediği suçlar BM raporuna yansıdı28 Haziran 2021 Pazartesi 10:19
  • SP Meclis'e taşıdı: Şehir hastaneleri satıldı mı?28 Haziran 2021 Pazartesi 10:18
  • Pentagon'dan ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki hava saldırısıyla ilgili açıklama28 Haziran 2021 Pazartesi 10:18
  • 1 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek mi? Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erecek mi? Sinemalar ne zaman açılacak? Düğünler serbest olacak mı? 65 yaş üstü için kısıtlama var mı?28 Haziran 2021 Pazartesi 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti