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Koruyucu aile oldular hayatları değişti

Adıyaman'da 19 ve 22 yaşlarında iki kızları bulunan Doğan ailesi, 10 aylıkken ailelerine kattıkları Eymen bebekle adeta yeni bir hayata başladı.
Koruyucu aile oldular hayatları değişti

Adıyaman'da yaşayan ve iki kızları bulunan Mesut-Fatma Doğan çifti, 10 aylıkken koruyucu aile yöntemiyle ailelerine kattıkları Eymen'le yeni bir hayata "merhaba" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Doğan ile eşi Fatma Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğüne başvurarak, kimsesiz bir çocuğa koruyucu aile olmak istediklerini iletti.

Yapılan incelemenin ardından şartları uygun bulunan Doğan ailesi, yaklaşık 9 ay Vartana Sevgi Evleri'nde kalan 10 aylık Eymen'i koruyucu ailesi olarak evlerine götürdü.

İki kızları bulunan Doğan ailesi, 21 aydır öz evlatlarından ayırmadıkları Eymen'le adeta yeni bir hayata başladı.

"Önce tereddüt ettim"

Polis memuru Mesut Doğan, yaklaşık 3 yıldır Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığını söyledi.

Eşi ve kendisinin çocukları çok sevdiğini anlatan Doğan, bir süre önce eşi Fatma Doğan'ın kendisine sevgi evlerinde kalan bir çocuğa koruyucu aile olma fikrinden bahsettiğini belirterek, "İlk anda konuyla ilgili pek bir bilgim olmadığı için önce tereddütle baktım. Bir süre düşündükten sonra eşime hak verdim. Eşimle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden gerekli bilgilendirmeleri aldık. Sonra da işlemlerin ardından o dönem 10 aylık olan oğlumuz Eymen'in koruyucu ailesi olduk." dedi.

Doğan, öz evlatlarından ayırmadığı Eymen'in çok hareketli ve akıllı bir çocuk olduğunu dile getirerek, "Eymen'i çok seviyorum. Görevde olduğum zamanlar kendisini özlüyorum. Evde kaldığım süre içerisinde de tamamen Eymen odaklı yaşam sürdürüyoruz. Bebek, hayatımıza girdiğinden beri yaşantımız tamamen değişti. 19 ile 22 yaşlarında iki kızım var. Uzun yıllar önce çocuk ve bebek psikolojisini atlatmıştık. Eymen geldikten sonra hayatımız tamamen değişti, sil baştan hayatımızı programladık." diye konuştu.

"Olumsuz konuşmalara kulak asmadık"

Anne Fatma Doğan da Adıyaman'a geldikten hemen sonra koruyucu ailelikle ilgili araştırmalar yapmaya başladığını, eşinin ilk başlarda tedirgin olmasına rağmen kendisine destek verdiğini ve Eymen'in ailelerine katıldığını kaydetti.

Koruyucu ailesi olacakları çocuğun sıfır yaş grubunda olmasını istediklerini aktaran Doğan, "Kız, erkek ayrımı yapmadık. Eymen'in önce gönüllü ailesi olduk. Kuruma gidip gördük, ziyaret ettik, zaman geçirdik. Bebeğimizle hayatımız tamamen değişti. Yurtta kalan çocuklara annelik ve ev sahipliği yapmak kadar güzel ve anlamlı bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Eymen'in hayatlarına renk kattığını dile getiren Doğan, gün içinde sürekli Eymen'le ilgilendiğini, oyunlar oynadıklarını, keyifli zaman geçirdiklerini vurguladı.

Anne Fatma Doğan, şöyle konuştu:

"Eymen'in ailemize katılmasına karar verdiğimizde, çevremizdeki olumsuz konuşmalara kulak asmadık. 'Ne gerek var, zaten iki çocuğunuz var, neden gerek duyuyorsunuz?' gibi olumsuz konuşanlara kulak asmadık. Daha sonrasında ben koruyucu aile kavramını anlatınca 'Evet haklısınız, iyi yapmışsınız' cevaplarını aldık. Oğlum şu an 31 aylık. Yaşı gereği kreşe gidiyor. Kreşe gidince bile onu çok özlüyorum. Öğretmenlerini arayıp durumunu soruyorum. Bana annem, babasına babam, ablalarına da ablam diye hitap ediyor. Çok mutluyuz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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