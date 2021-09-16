Köse Belediyesi’nden satılık ticari taksi plakası

Gümüşhane ilçesi Köse’de Belediye ihale ile 10 adet ticari taksi plakası satıyor. Köse Belediyesi’nden satılık ticari plakalar için 27.09.2021 tarihinde ihaleye çıkılıyor.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gümüşhane ilçesi Köse’de Belediye ihale ile 10 adet ticari taksi plakası satıyor.

Köse Belediyesi ’nden satılık ticari taksi plaka ları için 27.09.2021 tarihinde ihaleye çıkılıyor.

İlanda “Köse İlçe sınırları içerisinde çalışmak üzere (10) adet “TT” serisinden Ticari Taksi Plakası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif ve Artırma Usulü ile satılacaktır” denildi.

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