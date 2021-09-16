  • BIST 1.423,970
  • Altın 484,76
  • Dolar 8,4280
  • Euro 9,9450
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Köse Belediyesi’nden satılık ticari taksi plakası

Gümüşhane ilçesi Köse’de Belediye ihale ile 10 adet ticari taksi plakası satıyor. Köse Belediyesi’nden satılık ticari plakalar için 27.09.2021 tarihinde ihaleye çıkılıyor.
Köse Belediyesi’nden satılık ticari taksi plakası

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gümüşhane ilçesi Köse’de Belediye ihale ile 10 adet ticari taksi plakası satıyor. 

Köse Belediyesi’nden satılık ticari taksi plakaları için 27.09.2021 tarihinde ihaleye çıkılıyor. 

İlanda “Köse İlçe sınırları içerisinde çalışmak üzere (10) adet “TT” serisinden Ticari Taksi Plakası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif ve Artırma Usulü ile satılacaktır” denildi.

İlanın detayları için TIKLAYIN.  

kose-belediyesi-satilik-ticari-plaka.jpg


Gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman İşletme Pursaklar’a atış poligonu yaptırıyor14 Eylül 2021 Salı 09:51
  • TMO Suriye’ye hibe edilmek üzere un satın alacak14 Eylül 2021 Salı 09:45
  • Çukobirlik’ten satılık gayrimenkul; tarla, arsa listesi14 Eylül 2021 Salı 09:39
  • Elmadağ’da icradan satılık 140 metre kare daire13 Eylül 2021 Pazartesi 09:57
  • Merkez Bankası personel (bilişim uzman yardımcısı) alım ilanı yayınlandı13 Eylül 2021 Pazartesi 09:52
  • Eskişehir Teknik Üniversitesi akademisyen alıyor13 Eylül 2021 Pazartesi 09:45
  • Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak11 Eylül 2021 Cumartesi 11:08
  • Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak11 Eylül 2021 Cumartesi 11:06
  • Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak11 Eylül 2021 Cumartesi 11:02
  • Ankara Elmadağ'da icradan satılık tarla10 Eylül 2021 Cuma 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti