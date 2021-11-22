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Köşe Bucak Temizlik Devam Ediyor

Mamak Belediyesi her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği köşe bucak temizlik çalışmaları son sürat devam ediyor.
Köşe Bucak Temizlik Devam Ediyor

250’yi aşkın kişiden oluşan hizmet ordusu, her hafta bir mahalleyi baştan sona temizliyor. Bu kapsamda ekipler, kaldırımlardan, çöp konteynırlara, yol kenarlarından bahçe temizliğine kadar hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

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Kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz

Salgın sebebi ile hijyen koşullarına çok dikkat ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için ilçemizin her noktasında detaylı temizliğimiz devam ediyor. Amacımız, halkımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken, bir yandan da kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz” dedi.

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