Köse’den yatırım müjdesi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; Kıbrısköy, Yeşilbayır, Şahapgürler, Küçükkayaş ve Yenibayındır Mahallesi sakinlerine yüzme havuzu ve spor merkezi müjdesi verdi.

Geçtiğimiz gün açılışı yapılan Hüseyingazi Ekin Mahallesi Spor Kompleksi temel atma töreninde konuşan Köse, Mamaklı vatandaşlara müjdeyi verdi. Ekin Mahallesi’ne yapılan ve içerisinde iki yarı olimpik yüzme havuzu ile spor merkezleri bulunan kompleksin bir benzerini Yenibayındır Mahallesi’ne yapacaklarını söyledi.

YENİBAYINDIR MAHALLESİ’NE YAPILACAK

Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen komplekste bay ve bayan olmak üzere iki ayrı yarı olimpik yüzme havuzu, bay ve bayanlar için hamam ve sauna, tribün, iki adet fitness alanı, kütüphane, dört adet etkinlik atölyesi, bay- bayan mescit, iki adet dükkân, basketbol sahası, açık ve kapalı otopark yer alıyor. Köse, aynı formatta bir yüzme havuzu ve spor merkezini Yenibayındır Mahallesi’nde hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

ŞAMPİYON SPORCULAR YETİŞTİRİLECEK

Kıbrısköy, Yeşilbayır, Şahapgürler, Küçükkayaş ve Yenibayındır Mahalle sakinlerinin faydalanabileceği tesiste şampiyon sporcular yetiştirilecek. Belediye tarafından buralarda verilecek olan kurslar ile geleceğin şampiyon sporcularının yetişeceğini söyleyen Köse, “Yaptığımız çalışmaların ürünlerini toplamaya başladık. Aylardır bütün mesai arkadaşlarımızla gece-gündüz çalışıyoruz. Artık projelerimizi teoriden pratiğe geçiriyoruz. İnsan ölür kalır eseri diyor ya şair, bizde eserlerimizle güzel Mamağımızı daha güze bir hale getireceğiz” diye konuştu.

Emrah Özcan / İLKSAYFA



