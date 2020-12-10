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KOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 44 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapacak.
KOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacak

 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak KOBİ uzman yardımcıları taşra birimlerinde görevlendirilecek.

Alıma ilişkin başvurular, 15-29 Aralık döneminde, "www.kosgeb.gov.tr" internet adresinde yayınlanacak duyurudaki link üzerinden e-Devlet şifreleri kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru yine söz konusu internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvurusunu gerçekleştiren adaylardan, pozisyona göre KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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