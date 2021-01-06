  • BIST 1.503
  • Altın 461,027
  • Dolar 7,3647
  • Euro 9,0756
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 1 °C
»

KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek

KOSGEB'in geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek.
KOSGEB destekleri teminatsız da verilebilecek

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek. Böylelikle, KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmış olacak.

Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan standartları kabul eden Teknik Kurul üyelerine ayda 2'den fazla, yönetim kurulu başkan ve üyelerine de ayda 3'ten fazla olmamak üzere her bir toplantı için huzur hakkı ödenecek.

TSE'de özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler, ilgili mevzuat kapsamında vekalet veya istisna sözleşmesiyle danışman ve uzmanlara gördürülebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa rekor seviyeyi gördü05 Ocak 2021 Salı 13:39
  • Mobil abone sayısı 82,8 milyon oldu05 Ocak 2021 Salı 13:38
  • Rekorlarla dolu 2020'de yerli yatırımcı sayısı 2 milyona yaklaştı05 Ocak 2021 Salı 13:37
  • Bakan Pekcan: 2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık05 Ocak 2021 Salı 11:53
  • Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim hediye etti05 Ocak 2021 Salı 10:49
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması05 Ocak 2021 Salı 10:37
  • Bakan duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor05 Ocak 2021 Salı 10:37
  • Borsa güne düşüşle başladı05 Ocak 2021 Salı 10:32
  • 2021 yılının araç muayene ücretleri belli oldu05 Ocak 2021 Salı 10:30
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor05 Ocak 2021 Salı 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti