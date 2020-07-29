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KOSGEB’ten Siteler’e büyük destek

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Ankara’nın mobilya beşiği Siteler’i ziyaret etti.
KOSGEB’ten Siteler’e büyük destek

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’yı makamında ziyaret eden Uzkurt, Siteler esnafına destek sözü verdi.

Uzkurt ziyaretinde, siteler bölgesinin el işçiliği mobilyada dünyaca tanınan bir marka olduğunu, bu markanın yaşatılması ve desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt; Siteler katma değer üreten, yerli üretime katkı veren bir sanayimiz, bu bölgede yaklaşık 200 bin istihdam mevcut, geleneksel atölyelerde üretime ara vermeden devam ediliyor. Bizler sitelerin gelişmesi ve üretimini artırabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Kosgeb olarak siteler esnafına kapımız sonuna kadar açık dedi.

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ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı ise KOSGEB Başkanı Cevahir Uzunkurt’a teşekkürlerini ileterek, siteler olarak daha önce fizibilitesini yaptığımız ve esnafımızın ortak kullanabileceği mobilya ar-ge tasarım merkezi için destek istiyoruz dedi. Başkan Taklacı, Siteler üretimde ve işçilikte çok iyi seviyelerde ancak tasarım ve ar-ge konusunda her sektörde olduğu gibi mobilyada da eksikler mevcut, bu sebeple 15 bin m2 alanda hizmet verecek ar-ge merkezimizin fizibilitesi, kullanılacak makineler ve ekipman listesi hazır destek verilirse hemen hayata geçirebilecek durumdayız. Bu sebeple sayın başkanımızdan destek istedik. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum sitelerde esnafımıza destek vermek gönülden istiyor, özellikle işbirliği güçbirliği projeleri ve diğer projelerde sitelerin önü açık. Esnafımıza da buradan açık çağrıda bulunuyorum KOSGEB’in desteklerinden faydalanın, oda olarak biz her türlü desteği vermeye hazırız dedi.

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