  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -3 °C
»

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den destek mesajı

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Elazığ’da yaşanan deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye destek için hazırız" dedi.
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'den destek mesajı

Elazığ’ı vuran 6.8 şiddetinde depremin ardından Türkiye’nin yanı sıra, Kosova da seferber oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi yaptığı açıklamada, “Türkiye hükümeti ve milletinin yanındayız” dedi.

Thaçi yaptığı açıklamada: “Kalplerimiz Elazığ depreminde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin aileleri ile birliktedir. Bu zorlu günlerde Türkiye hükümeti ve milleti ile birlikteyiz, Kosova acil duruma müdahale ekiplerini göndermek için hazırdır” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de Kosova Ordusu’nun (FSK) Türkiye’de yaşanan deprem için göreve hazır olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY'den biletlere deprem ayarı25 Ocak 2020 Cumartesi 10:11
  • Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için 'geçmiş olsun' mesajı25 Ocak 2020 Cumartesi 10:01
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama25 Ocak 2020 Cumartesi 10:01
  • Kriz masaları oluşturuldu25 Ocak 2020 Cumartesi 09:55
  • Geceyi dışarda geçirdiler25 Ocak 2020 Cumartesi 09:47
  • Ölümcül virüs yayılıyor: İlk kez Avrupa'da rastlandı25 Ocak 2020 Cumartesi 09:45
  • Kalın: Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır25 Ocak 2020 Cumartesi 09:42
  • Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular25 Ocak 2020 Cumartesi 09:36
  • GSM operatörlerinden Elazığ'a ücretsiz konuşma ve internet25 Ocak 2020 Cumartesi 09:33
  • "Okulları vatandaşlar için açtık"25 Ocak 2020 Cumartesi 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti