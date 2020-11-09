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Kosova eski Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'de kelepçeli şekilde hakim karşısına çıktı. Thaçi mahkemede, tüm suçlamaları reddetti.
Kosova eski Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına alındı.Thaçi bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Ön duruşmada Thaçi’ye yönelik iddianamede yer alan suçlamalar savcılık tarafından okundu.


 

DURUŞMAYA KELEPÇELİ ÇIKTI


 

Thaçi'nin avukatı David Hooper, Thaçi'ye yönelik yaklaşık bir saat savunmada bulundu. Thaçi ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Hooper ayrıca savcılara Thaçi'nin neden mahkemeye kelepçeli getirildiğini sordu. Duruşma önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtildi.


 

5 KASIM'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI


 

Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine 5 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasının ardından Lahey'e giden Thaçi, burada gözaltına alınmıştı.Öte yandan, Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu.  1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor. Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri onlarca eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

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