  • BIST 1.389,110
  • Altın 496,76
  • Dolar 8,8130
  • Euro 10,3050
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Kosova ile eğitim alanında iş birliği

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Arberie Nagavci ile Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldi.
Kosova ile eğitim alanında iş birliği

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Kosova'da Türkçe eğitimi gören öğrenciler için hazırlanan Türkçe kitaplar, ülkede Türk öğrencilerin eğitiminde görevli öğretmenlerin mesleki ve hizmet içi eğitimleri, mesleki ve yaygın eğitim konusunda iş birliği; Türkçe'nin Kosova'da, Arnavutça'nın da Türkiye'de seçmeli ders olarak karşılıklı öğretilmesi konuları ele alındı.

Kosova heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Özer, salgın sürecinde eğitim alanında oluşan zorlukların önüne geçebilmek için ülkeler arasında iş birliğinin her zamankinden daha fazla önem kazandığına işaret etti. Özer, Türkiye'nin bu dönemde eğitimin dijitalleşmesi ve mesleki eğitim kurumlarında yapılan üretimler hususunda kayda değer kazanımlar elde ettiğini ve bu konuda Kosova ile iş birliğine sıcak baktıklarını belirtti.

2019 yılı itibarıyla yurt dışı kullanımına açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunun, dileyen tüm öğrenciler tarafından kolaylıkla kullanılabildiğini ve öğretmenlerin de kullanımına açıldığını vurgulayan Özer, Kosova'da yaşayan Türk toplumunun en iyi şekilde eğitim alması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi. 

Bakan Özer, olumlu yönde devam eden eğitim ilişkilerinin öngörülen amaçlara daha sağlam ve emin adımlarla ulaşılabilmesi için Kosova'da halihazırda mevcut Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının etkisiz kılınması gerektiğini işaret ederek, "Biliyoruz ki bulunduğu her coğrafyada menfur amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim gibi kutsal ve değerli bir alanı istismar etmekten çekinmeyen bu örgüt, uygun ortamı bulduğu her an Kosova'ya da zarar vermekten geri durmayacaktır" dedi.

Kosovalı Bakanlar Nagavci ve Damka da Bakan Özer'e teşekkür ederek iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri götüreceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediyeden ‘Öğrenci İstasyonu’ ile eğitime destek26 Eylül 2021 Pazar 12:04
  • Türkiye Yeşil Dönüşüm planlarını daha net ortaya koymalı24 Eylül 2021 Cuma 14:34
  • İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı24 Eylül 2021 Cuma 13:34
  • Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’ndaki sorumluluğu değerlendirildi23 Eylül 2021 Perşembe 13:49
  • Eğitimde İş Birliği Protokolü imzalandı23 Eylül 2021 Perşembe 13:46
  • Türkiye'de televizyon dizilerinde ciddi gelişme yaşandı23 Eylül 2021 Perşembe 09:26
  • MEB'den özel öğrenciler için 'Türkçe Dersi Uyarlanmış Etkinlikler Seti'22 Eylül 2021 Çarşamba 12:09
  • İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun akademik yıl açılış töreni yapıldı22 Eylül 2021 Çarşamba 11:33
  • YÖK Başkanı Özvar: Öğretim görevlilerinin yüzde 88,56'sı aşılandı22 Eylül 2021 Çarşamba 09:47
  • Türkiye’de en beğenilen LGS hazırlık seti hangisi?21 Eylül 2021 Salı 12:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti