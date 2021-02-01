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Kosova ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması bugün tescillendi

İsrail, Kosova ve Sırbistan arasında geçen yıl Eylül ayında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşması, bugün İsrail ile Kosova arasında yapılan sanal seremoniyle tescillendi. Anlaşmaya göre, Kosova büyükelçilik binasını Kudüs'e açacak.
Kosova ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması bugün tescillendi

İsrail, Kosova ve Sırbistan arasında, geçen yılın Eylül ayında ABD’de eski başkan Donald Trump yönetiminin arabuluculuğuyla imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşması, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sanal olarak yapılan seremoni ile tescillendi. Anlaşma kapsamında, Sırbistan ve Kosova, büyükelçiliklerini Kudüs’e açacak. Kosova ve Sırbistan, Kudüs'e büyükelçilik açan ilk Avrupa ülkesi olacak.


 

KOSOVA’DAN ŞAŞIRTAN KARAR


 

İsrail’in başkentini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararına Müslüman dünyasının büyük tepkilerine rağmen nüfusunun büyük bölümü Müslümanlardan oluşan Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açma kararı şaşkınlık yaratmıştı. İsrail’in Kudüs’teki gayrimeşru ‘egemenliğini’ kabul etmesi anlamına gelen bu kararın Kosova halkı tarafından nasıl karşılanacağı henüz bilinmiyor.


 

ZEMİN TRUMP DÖNEMİNDE HAZIRLANMIŞTI 


 

Beyaz Saray’da Eylül ayında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile üçlü bir görüşmede bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump, ABD'nin izinden giden Sırbistan’ın İsrail'deki diplomatik temsilciliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşıma kararı aldığını ve bunun 2021 yılının temmuz ayına kadar gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Eski ABD Başkanı Trump, Sırbistan’ın bu ay içerisinde ilk etapta Kudüs’te bir ticaret ofisi açacağını da duyurdu. Twitter hesabından kararla ilgili bir mesaj yayınlayan Trump, "Bu çok cesur ve tarihi bir adım" ifadelerine yer vermişti.


 

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, 2017 yılında, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıdığını açıklamış ve ABD elçiliği Mayıs 2018'de Tel Aviv'den Kudüs’e taşınmıştı. O günden bu yana Filistin yönetimi ABD'yi boykot ediyor. Kosova ise 1999 yılındaki Kosova Savaşının ardından, 2008'de tek yanlı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

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