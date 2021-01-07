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Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2’si tedavi için Türkiye'ye getirildi

Kosova'daki patlamada ağır yaralanan 4 kişiden 2’si tedavi için Türkiye'ye getirildi
Kosova'nın Ferizovik şehrindeki bir restoranda önceki gün meydana gelen tüp patlamasında ağır yaralanan 4 kişiden 2’si tedavi için Türkiye'ye getirildi.

4 kişiyi Türkiye'de tedavi etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kosova'ya bir ambulans uçak gönderildi.

Buradan yaralıların 2’sini alan ambulans uçak, saat 08:50'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Yaralılar terminaldeki ambulanslara alınarak hastaneye sevk edildi. Ambulans uçağın diğer 2 yaralıyı da getirmek için Kosova'ya doğru yola çıkacağı açıklandı.

Yaralıların tedavileri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde yapılacak.

Ferizovik'teki bir restoranda önceki gün meydana gelen tüp patlaması sonucunda 40'tan fazla kişi yaralanmış, vücutlarında ciddi yanıklar oluşan 14 kişi başkent Priştine'deki Kosova Üniversitesi Klinik Merkezi'ne sevk edilmişti.

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