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Kösrelik köyüne inşa edilen tandır damı açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kösrelik köyüne inşa edilen tandır damının açılışını gerçekleştirdi.
Kösrelik köyüne inşa edilen tandır damı açıldı

Kösrelik köyünde Keçiören Belediyesi tarafından yapılan 'Tandır Damı' açılışını Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile birlikte gerçekleştiren Keçiören Belediye Başkanı Altınok, köy yaşamına ve köylülere verilen desteklere dikkat çekerek, "Bugün yeniden köy hayatını yaşamaya, köye dönmeye geldik. İnsanlar köylerden gitti. Baktık ki şehirde hiçbir şey yokmuş. Ne varsa her şey köyde varmış. Huzur köyde var, doğallık köyde var, temiz hava köyde var, sağlıklı yaşam köyde var, stressiz yaşam köyde var, organik beslenme, sağlıklı beslenme köyde var, koyun sesi köyde var, tavuk sesi köyde var, keçi sesi köyde var, inek sesi köyde var" dedi.

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"Oy hesabı değil insan hesabı yapıyoruz”
Sağlıklı yaşamın köyde olduğunun altını da çizen Altınok, "Oy hesabı değil insan hesabı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Kösrelik köyü havaalanı gibi oldu. Birçok şehirde birçok mahallede böyle bir asfalt ve kaldırım yok. Köy deyince çamur ve tozlu bir yaşam akla gelir ama öyle olmadığını, çamursuz ve tozsuz bir yaşam olduğunu da gösterdik. Lezgi, Sarıbeyli ve Güzelyurt köy muhtarlarımız da burada. Bu köylerimizi de örnek köyler haline getirdik. Fideleri verdik, meyve ağaçlarını dağıttık, şimdi ata tohumlarını alıyoruz, zamanı geldiğinde onları da vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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“Köylülerimize koyun, keçi ve inek vereceğiz”
Köyde yaşamı teşvik edeceklerini kaydeden Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra köylülerimize koyun, keçi ve inek vereceğiz. Bu yardımlarla köyde yaşama daha çok ilgi çekildi. İnsanlar daha çok köylere geldi. Tandır damı yaptık kerpiçten. Sağlıklı yaşam için kerpiç evler önemli. Uzun yaşamda sağlıklı yaşamda bu kerpiç önemli ama bunları terk ettik. Betonun ömrü kerpiç kadar yok ve romatizma ve romatizmalı hastalıklar. Kerpiç hava alıyor, yazın serin, kışın sıcak oluyor, hava sirkülasyonu sağlıyor. Betonda bu yok. O yüzden kerpiç evler önemliydi, dolayısı ile tandırımızı da öyle yaptık."

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Keçiören Belediyesi tarafından köylere yapılan yatırımların önemli olduğunu vurgulayarak tandır damı yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. 

Kösrelik Köyü Muhtarı Mustafa Yaman ise Başkan Turgut Altınok’un Keçiören’e bağlı köylere verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Altınok, Kaymakam Bulut ve muhtarlar köylülerin de katılımı ile tandır damının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından da ekmek ve gözleme yapan köylü kadınlarla sohbet edildi. 

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