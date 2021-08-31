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Kota çözüm olmadı

Gazetemize konuşan Başkent Mobilya Dünyası İşletmecisi Barış Cansın, mobilya hammaddesi ihracına getirilen kota sınırlamasını çoğu firmanın şirket içinde şirket açarak deldiğini iddia etti. 
Kota çözüm olmadı

“Mobilya hammaddelerinin ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı; ancak hammadde ihracatı yapan firmalar şirket içinde şirket açıp tekrardan ihracat yapıyor” diyen Cansın, hammaddenin ihracının durdurulamaması halinde mobilyaya üst üste zam gelmeye devam edeceğini söyledi. Cansın, işlenmiş halde satılan ürünlerin ülke için daha karlı olduğuna dikkat çekti. 

Başkent Mobilya Dünyası İşletmecisi Barış Cansın, geçtiğimiz yılbaşından bu yana dolar kurunun yüzde 15 artmasına rağmen mobilyanın ana maddesi olan MDF ve suntaya yüzde 100’ü geçen zamlar geldiğini söyledi. Cansın, mobilya hammaddesine gelen zamların iç piyasayı doyurmadan ihracata öncelik verilmesinden kaynaklandığını ifade etti.  

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ŞİRKET İÇİNDE ŞİRKET AÇARAK İHRACAT YAPIYORLAR

Geçtiğimiz Haziran ayında Resmi Gazetede yayımlanarak mobilya hammaddesi ürünlerin ihracatına getirilen kota sınırlamasının çözüm olmadığını ileri süren Cansın, “Mobilya hammaddelerinin ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı; ancak hammadde ihracatı yapan firmalar şirket içinde şirket açıp tekrardan ihracat yapıyor. Ülkemizde şirket açmak çok kolay” dedi. 

KARLI OLDUĞU İÇİN DIŞ PİYASAYA SATMAK İSTİYORLAR

Türkiye’deki mobilya hammaddesi üreten firmaların ihracata çalışmak istedikleri için iç piyasaya fahiş zamlar yaptıklarını iddia eden Cansın, “Ülkemizdeki hammadde üreticileri, daha karlı olduğu gerekçesiyle ihracata çalışmak istiyorlar. İç piyasaya yüzde 100 zam yapıp, bezdirip alım gücünü daraltıyorlar. Hammadde ihracatı yapan firmalarda şunlar incelenebilir: Dışarıya kaç eurodan veya dolardan veriyorlar, iç piyasaya kaça satıyorlar? Bu soruların sorulması gerekir” diye konuştu.  

ÖNCELİK İÇ PİYASA OLMALI 

Hammaddelerin çoğunlukla yurt dışına satılmasından dolayı iç piyasada mobilya ana madde tedariği sorunu yaşadıklarını aktaran Cansın şunları söyledi: “Biz diyoruz ki; hammaddeyi işleyelim öyle satalım. Örneğin 400 liradan satılan bir hammadde işlenirse 4 bin TL’ye satılır. Böylece ihracat rakamları da artmış olur. Ülkemiz her açıdan kazanmış olur. Ancak diğer durumdan esnaf olarak etkileniyoruz. MDF ve suntada hiper enflasyon oldu. Bu yıl şubat ve mart aylarında 6 bin TL’ye alınan koltuk takımları, şu an 12 bin TL’den satışta. Yüzde 100 zam var. Kaldı ki temel işçilik buna yansımadı. Kalifiye elemanlar bu maaşlarla geçinemeyeceklerini ifade ediyorlar. İşçilik maliyetleri de binerse ürünler daha da zamlanır. Eylül ayında da bir zam beklentisi var piyasada. Hammadde fiyatlarının düşmesi lazım.  İç piyasayı doyurmadan ve üreticiye uygun fiyatlara hammadde vermeden fiyatlar artmaya devam eder.”

HAMMADDE SATIŞI ARTTIKÇA İHRACAT RAKAMLARI DÜŞÜYOR

Hammaddenin ihracı ile ülkemizin ihracat rakamlarının düştüğünü ileri süren Cansın, “Mobilya sektörümüz her yıl Çin’in çıktığı yerlere giriş yapıyordu ve 3 milyar bir ihracatımız vardı. Ama Çin’in ihracatı 50 milyardı. Çin bizim hammaddemizi aldığı zaman, 3 milyarlık olan endeks 2 milyara düşecek. Çin bizim hammaddemizi alıp işleyip ve sattıktan sonra otomatik olarak ciromuzu azaltıyor” dedi.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

 

 

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