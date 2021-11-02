Kötü koku ihbarına gelen polis, ceset buldu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kötü koku ihbarına gelen polis, bir iş hanındaki inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kalan Ali Yılmaz'ın (58) cansız bedeniyle karşılaştı.

İlçeye bağlı 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Hamdi Bey İşhanı'ndaki bir iş inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kaldığı öğrenilen Ali Yılmaz'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ofisin yanında bulunan diğer iş yeri çalışanları da kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bugün saat 15.00 sıralarında ofise gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri yerde Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

En az 4 gün önce öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.