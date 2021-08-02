Kötü koku nedeniyle şikayet edildi, gelen ekiplere kapıyı açmadı

BOLU'da, dairesinden gelen kötü kokular üzerine komşularının hayatından endişe ettiği Sevim K., (60), kapıyı açmasını isteyenlere cevap vermedi.

Bolu Borazanlar Mahallesi Şemsi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde yaşayan ve çok sayıda kedi beslediği öğrenilen Sevim K.'nin evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları kapısını çaldı. Ancak Sevim K., kapıyı açmayıp içeriden herhangi bir ses vermeyince, hayatından endişe eden komşuları durumu polise bildirdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri apartmana geldi. Polisin seslenmesi üzerine içeride olduğunu belirten Sevim K., kapıyı açmadı ve ekiplere bağırarak tepki gösterdi. Apartmanı kaplayan kötü kokunun da Sevim K.’nin evde beslediği kedilerden kaynaklandığı iddia edildi.

Apartman sakinlerinin sıkça kokudan şikayetçi olduğu Sevim K.’ye ekipler, kedilerin ve kendisinin sağlık kontrolünü yapmak için kapıyı açmasını istedi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve polis ekiplerinin uzun süreli çabasına rağmen Sevim K. kapıyı açmadı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine ekipler evden ayrıldı.

Kötü kokular yüzünden rahatsızlık yaşayan apartman sakinleri adına bir kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. ,