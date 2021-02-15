  • BIST 1.538
  • Altın 410,827
  • Dolar 7,0167
  • Euro 8,5179
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya 3 °C
»

Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç kalıyordum, kaçtım

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, 5 kilometre süren kovlamaca sonucu yakalandı. 1.43 promil alkollü olduğu saptanan sürücü Ahmet R. (20), kendisini görüntüleyen gazetecilere "Eve geç kalıyordum, kaçtım" dedi. 
Kovalama sonucu yakalanan alkollü sürücü: Eve geç kalıyordum, kaçtım

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, saat 01.45 sıralarında şüphelendiği 01 BAR 61 plakalı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücü, kaçmaya başladı. Peşine taktığı polis ekipleri ile birlikte Seyhan ilçesine geçen otomobil sürücüsü, 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Yeşilyurt Mahallesi 70174 Sokak'taki evinin önünde yakalandı. İsminin Ahmet R. olduğu belirlenen sürücü ile otomobilde arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. 

ALKOL METREYİ DEFALARCA ÜFLEDİ

Alkol testinde kullanılan alkol metreye gerektiği uzunlukta üflemeyi başaramayan sürücü, polisin uyarısına rağmen defalarca üflemek zorunda kaldı. Arka arkaya denemeler neticesinde alkol metreye doğru üflemeyi başaran Ahmet R.'nin 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gazetecilerin "Neden kaçtın" diye sorması üzerine ise Ahmet R., "Eve geç kalıyordum, kaçtım" diye cevap verdi. Gözaltına alınıp, Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen Ahmet R.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından trafik, koronavirüs tedbirlerini ihlalden ise idari yönden para cezası uygulandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Myanmar'da askeri araçlar sokaklarda görüldü, ülke genelinde internet kesildi15 Şubat 2021 Pazartesi 09:17
  • ABD'den şehit olan 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı15 Şubat 2021 Pazartesi 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi15 Şubat 2021 Pazartesi 09:16
  • Kosova'daki genel seçimde Kendin Karar Al Hareketi zaferini ilan etti15 Şubat 2021 Pazartesi 09:15
  • ABD Başkanı Biden, 19 Şubat'ta sanal G7 liderler zirvesine katılacak15 Şubat 2021 Pazartesi 09:15
  • BM: Myanmar ordusunun göstericilere karşı güç kullanımı endişe verici15 Şubat 2021 Pazartesi 09:14
  • İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi15 Şubat 2021 Pazartesi 09:13
  • İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi15 Şubat 2021 Pazartesi 09:12
  • Sosyal medyada bir kadını öldürme tehdidinde bulunan şüpheli tutuklandı15 Şubat 2021 Pazartesi 09:11
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, HDP-PKK ilişkisini anlatan video paylaştı15 Şubat 2021 Pazartesi 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti