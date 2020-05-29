Kovid-19 ABD'yi kırıp geçirdi, ölü ve vaka sayılarında yine rekor kırıldı. Koronavirüs (corona virüs) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 182 artarak 103 bin 379'a yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 182 artarak 103 bin 379 oldu.

'Worldometer' internet sitesine göre, ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 612 artarak 1 milyon 770 bin 330'a ulaştı.

BİN 182 DAHA ÖLDÜ

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 182 artışla 103 bin 379'a çıktı. ABD'yi 438 bin 812 vakayla Brezilya, 387 bin 623 vakayla Rusya ve 284 bin 986 vakayla İspanya izledi.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge. Şimdiye kadar 376 bin 309 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 653 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 159 binden fazla vakayla New Jersey ve 116 bine yakın vakayla Illinois takip etti.