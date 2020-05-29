  • BIST 105.520
  • Altın 380,668
  • Dolar 6,8210
  • Euro 7,5810
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Kovid-19 ABD'yi kırıp geçirdi

Kovid-19 ABD'yi kırıp geçirdi, ölü ve vaka sayılarında yine rekor kırıldı. Koronavirüs (corona virüs) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 182 artarak 103 bin 379'a yükseldi.
Kovid-19 ABD'yi kırıp geçirdi

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 182 artarak 103 bin 379 oldu. 

'Worldometer' internet sitesine göre, ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 612 artarak 1 milyon 770 bin 330'a ulaştı.

BİN 182 DAHA ÖLDÜ

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 182 artışla 103 bin 379'a çıktı. ABD'yi 438 bin 812 vakayla Brezilya, 387 bin 623 vakayla Rusya ve 284 bin 986 vakayla İspanya izledi. 

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge. Şimdiye kadar 376 bin 309 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 653 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 159 binden fazla vakayla New Jersey ve 116 bine yakın vakayla Illinois takip etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'dan NASA'ya çağrı29 Mayıs 2020 Cuma 17:52
  • New York'ta bir ilk29 Mayıs 2020 Cuma 17:48
  • ABD'de ordu sokağa indi29 Mayıs 2020 Cuma 17:46
  • MEB'den önemli kurs açıklaması29 Mayıs 2020 Cuma 17:45
  • Kovid-19 ABD'yi kırıp geçirdi29 Mayıs 2020 Cuma 17:43
  • Fetih coşkusu Ayasofya'da yaşanacak29 Mayıs 2020 Cuma 17:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2053 mesajı: Büyük ve güçlü Türkiye29 Mayıs 2020 Cuma 17:19
  • Tel Abyad Nüfus Müdürlüğü hizmete girdi29 Mayıs 2020 Cuma 17:10
  • Sayıştay'dan 'rapor' açıklaması: Hukuki yola başvurulacak29 Mayıs 2020 Cuma 17:09
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ecdadımızı minnetle anıyoruz29 Mayıs 2020 Cuma 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti