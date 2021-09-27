Kovid-19 aşısının 4 yan etkisi açıklandı

İngiltere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşısı sonrası görülen 4 yan etkiyi açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olduktan sonra en sık görülen 4 yan etkiyi açıkladı.

İngiliz Express gazetesinin haberine göre, enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk, baş ağrısı ve hafif soğuk algınlığı semptomları aşı olduktan sonra görülen en yaygın 4 yan etki.

YÜKSEK ATEŞ UYARISI

Destekleyici dozun önceki dozlar ile aynı yan etkilere sahip olacağının altı çizilirken, bir de şu uyarı yapıldı:

"Uzun süreli yüksek ateş olağandışıdır ve Kovid-19 veya başka bir enfeksiyonunuz olduğunu gösterebilir."