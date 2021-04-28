  • BIST 1.389
  • Altın 465,045
  • Dolar 8,1859
  • Euro 9,8819
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 21 °C
»

Kovid-19 belediyelerin önceliklerini de etkiledi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, "Belediyeler gerçekten çok zor bir dönemden geçti. O yüzden biz eylem planı hazırladık ve önceliklerimizi değiştirdik." dedi.
Kovid-19 belediyelerin önceliklerini de etkiledi

Aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, salgınla mücadelede alınan önemli bir kararla yeni bir sürece girildiğini belirtti.

Kurallara uyulduğu zaman, bayramdan sonra yeni şeylerin konuşulabileceği bir döneme girilebileceğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye Belediyeler Birliği olarak farklı siyasi temsilcileri de içerisinde barındıran encümenimizle toplandık ve neler yapılması gerektiğini konuştuk. Bu anlamda hangi bakanlıklardan ne beklentisi var belediyelerimizin, hepsini tek tek kalem halinde topladık. Bunları da ilgili yerlere ilettik ve 15 maddenin 8'i hemen hayata geçirildi. Diğerlerinin de orta ve uzun vadeli olarak hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı. Bu noktada tüm bakanlıklarımıza ve Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunarız."

Fatma Şahin, bu gibi süreçlerden güç birliğiyle çıkılabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Belediyeler gerçekten çok zor bir dönemden geçti. O yüzden biz eylem planı hazırladık ve önceliklerimizi değiştirdik. Malum belediyelerimizde gelirlerimiz azaldı, giderlerimiz arttı. Bu süreçte de gelirlerimizi artırmanın en kolay yolu, giderleri azaltmak. Toplumun önceliği bizim önceliğimiz. O yüzden bu süreçte sosyal belediyeciliği daha ön plana taşımalıyız. Kadın, çocuk ve ailenin pandemiden en az etkilenmesini sağlamalıyız. Yeni çalışmayla hangi gruplarımız nasıl etkilendi onları belirleyip ona göre çalışma takvimi belirleyeceğiz. Bu noktada tüm belediyelerimizin görüş ve önerilerini alıyoruz. Belediyelerimizle ilgili bakanlıklar arasında köprü görevi üstlenip çözüm odaklı çalışıyoruz. Elbette bu süreçte zorluklar var ama her zorlukla beraber kolaylıklar da var. Her krizin fırsatları var. Bardağın boş tarafına bakıp, 'Eyvah mahvolduk' demiyoruz. Bu anlamda tüm belediyelerimizle bardağı nasıl daha fazla dolduracağız, onun gayreti içerisindeyiz."

Gaziantep örneği
Fatma Şahin, Gaziantep'te de her türlü tedbirin alındığına dikkati çekerek, vatandaşlardan tek dileğinin de kurallara uymaları olduğunu söyledi.

Gaziantep'in salgının başından beri çok önemli bir koordinasyon sağladığını ifade eden Şahin, "Bu anlamda Gaziantep'in örnek ve öncü olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Salgının daha ilk günlerinde şifa paketleri hazırlayıp pozitif tüm vakalara ulaştırdıklarını anlatan Şahin, herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tam kapanma öncesi İstanbul'da şehirler arası otobüs seferleri iki katına çıktı28 Nisan 2021 Çarşamba 11:42
  • Kovid-19 belediyelerin önceliklerini de etkiledi28 Nisan 2021 Çarşamba 11:42
  • Şişli'de sahur vakti turist dehşeti; önce davulu bıçakladı sonra davulcuyu kovaladı28 Nisan 2021 Çarşamba 11:06
  • Uzaklaştırmaya rağmen eşinin kaldığı eve gidip, balkondan ateş açtı28 Nisan 2021 Çarşamba 11:05
  • AP'den Brexit sonrası önemli karar28 Nisan 2021 Çarşamba 10:59
  • Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 1 kişi yakalandı28 Nisan 2021 Çarşamba 10:38
  • Polis, kaportacı gibi çalışıp takip yaparak oto hırsızlık şebekesini çökertmiş28 Nisan 2021 Çarşamba 10:38
  • Trafo yüklü kamyon devrildi28 Nisan 2021 Çarşamba 10:37
  • Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü28 Nisan 2021 Çarşamba 10:36
  • Bir askerimiz Covid-19'a yenik düştü28 Nisan 2021 Çarşamba 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti