Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu'nun kurulduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu'nun kurulduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ifadelerine yer verildi: "Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde KOVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur.

KOVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir."