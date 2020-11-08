  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Kovid-19 denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı ve 13 iş yeri faaliyetten men edildi

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.
Kovid-19 denetimlerinde 105 toplu ulaşım aracı ve 13 iş yeri faaliyetten men edildi

Ülke genelinde 6 Kasım Cuma günü yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 105 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi, 585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, valiliklere gönderilen "Koronavirüs Salgını Denetimleri" konulu genelge kapsamında 6 Kasım'da ülke genelinde toplu ulaşım araçları, taksiler, pazar yerleri, kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda denetim yapıldı.

Denetimlerde 12 bin 501 ekip, 42 bin 313 personel görev aldı.

Ekiplerce, 7 bin 938 şehirler arası ve 24 bin 213 şehir içi toplu ulaşım aracı, 10 bin 207 taksi, 1837 pazar yeri ile kalabalık cadde, bulvar ve sokaklardaki 63 bin 58 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen şehir içi ve şehirler arası hizmet veren 105 toplu ulaşım aracı ile taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi, 585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 4 bin 336 iş yeri uyarıldı.

Ayrıca 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat ettiği belirlendi.

Tedbirlere uymayan söz konusu kişi ve iş yerlerine idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Dünya Posta Kongresi 2021'de yapılacak08 Kasım 2020 Pazar 10:17
  • Maske uyarısına 'şoke' eden cevaplar; 'gözümle görmediğime inanmam'08 Kasım 2020 Pazar 09:52
  • Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı08 Kasım 2020 Pazar 09:49
  • Silah seslerini duyup balkona çıkınca başından vurulan genç öldü  08 Kasım 2020 Pazar 09:48
  • 'Kudüs için Türkiye Alimler Buluşması' etkinliği sanal ortamda yapıldı08 Kasım 2020 Pazar 09:48
  • Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti08 Kasım 2020 Pazar 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi08 Kasım 2020 Pazar 09:22
  • Japonya'da imparatorlık tahtının ilk varisi konumuna Veliaht Prens Fumihito yükseldi08 Kasım 2020 Pazar 09:16
  • Fas Kralı 6'ıncı Muhammed: Dünyada 163 ülke Polisario'yu resmen tanımıyor08 Kasım 2020 Pazar 09:15
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Joe Biden'a 'diyaloğa hazırız' mesajı08 Kasım 2020 Pazar 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti